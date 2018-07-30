2018-07-30T11:02:15+03:00
Общество

Певица из Кисловодска взорвала интернет клипом с самым известным бразильским болельщиком

Sabi Miss и Томер Савойя исполнили песню "Кто чемпион?" [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Певица Sabi Miss из Кисловодска записала музыкальный клип с Томером Савойа. Фото: WWW.MUZ1.TVПевица Sabi Miss из Кисловодска записала музыкальный клип с Томером Савойа. Фото: WWW.MUZ1.TV
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Певица Sabi Miss из Кисловодска записала музыкальный клип с самым известным болельщиком ЧМ-2018 по футболу бразильцем Томером Савойя.

Несмотря на то, что видеоролик появился в сети всего четыре дня назад, он уже набрал более миллиона просмотров. И это при том, что сам трек был слит в сеть до официального релиза клипа.

Sabi Miss считает, что успех клипа "Кто чемпион?" заключается в том, он был снят абсолютно спонтанно и в нем нет фальшивой наигранности. Текст певица написала за несколько часов, а потом всего в несколько дублей был снять клип.

В клипе Томер уже на приличном русском языке рассказывает о том, как ему понравилось в России. И, конечно же, использует нецензурное выражение, которое и сделало его звездой интернета. Савойя в песне рассказал свою историю о том, как ЧМ изменил его жизнь:

- Я приехал в гости и тут я стал своим.

Владимир дал мне паспорт - теперь я гражданин.

По городам шагаю я миля за милей

И полюбил Россию также, как Бразилию!

Клип в интернете оценили положительно, только некоторые пользователи высказались, что можно было бы обойтись и без мата.

Певица Sabi Miss из Кисловодска записала музыкальный клип с бразильским болельщиком .

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