Певица из Кисловодска взорвала интернет клипом с самым известным бразильским болельщиком
Певица Sabi Miss из Кисловодска записала музыкальный клип с самым известным болельщиком ЧМ-2018 по футболу бразильцем Томером Савойя.
Несмотря на то, что видеоролик появился в сети всего четыре дня назад, он уже набрал более миллиона просмотров. И это при том, что сам трек был слит в сеть до официального релиза клипа.
Sabi Miss считает, что успех клипа "Кто чемпион?" заключается в том, он был снят абсолютно спонтанно и в нем нет фальшивой наигранности. Текст певица написала за несколько часов, а потом всего в несколько дублей был снять клип.
В клипе Томер уже на приличном русском языке рассказывает о том, как ему понравилось в России. И, конечно же, использует нецензурное выражение, которое и сделало его звездой интернета. Савойя в песне рассказал свою историю о том, как ЧМ изменил его жизнь:
- Я приехал в гости и тут я стал своим.
Владимир дал мне паспорт - теперь я гражданин.
По городам шагаю я миля за милей
И полюбил Россию также, как Бразилию!
Клип в интернете оценили положительно, только некоторые пользователи высказались, что можно было бы обойтись и без мата.
Певица Sabi Miss из Кисловодска записала музыкальный клип с бразильским болельщиком .
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