2018-07-30T12:58:22+03:00
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетней девочки

Пропавшего ребенка ищут полицейские, спасатели и сотни неравнодушных людей
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото пропавшей девочки. МВД РД.Фото пропавшей девочки. МВД РД.
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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Каспийске. Расследование ведется по статье "убийство" УК РФ. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщил представитель СУ СКР по республике.

- Известно, что около полудня 29 июля девочка Калимат Омарова вышла в магазин из дома на улице Генерала Омарова в Каспийске и пропала. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство", это - обычная практика в таких случаях. Это еще не значит, что ребенок мертв. Расследование уголовного дела продолжается. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, следственное управление просит сообщить по телефону: 8-928-250-00-80 или 02, - рассказали в СУ СКР по Дагестану.

На поиски пропавшего ребенка направлены полицейские, спасатели, помогают им волонтеры и местные жители. Девочку уже вторые сутки подряд ищут примерно около 800 неравнодушных людей.

Так, в ночь на 30 июля добровольцы собрались возле местного отделения Сбербанка в Каспийске и, разобравшись с дальнейшими действиями, начали поиски ребенка, прочесывая все лесопосадки и подворотни. Утром 30 июля неравнодушные жителя Каспийска снова встретились у местного полицейского участка, откуда опять начали поиски пропавшей девочки.

В Каспийске продолжаются поиски пропавшей девочки.

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