В начале августа на Ставрополье станет немного прохладнее
Ставропольцы уже вторую неделю жалуются на изнуряющую жару. Однако по словам синоптиков, ничего аномального в погоде нет.
- У нас всегда в июле и августе случаются периоды с погодой до 40 градусов. А в этот раз столбики термометров пока еще не поднимались до этой отметки. На прошлой неделе макимальная температура была 38 градусов. Штормовое предупреждение из-за сильной жары мы продлили до 1 августа, так как может стать еще жарче, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ставропольском ЦГМС.
Немного прохладнее станет уже 2 августа. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до отметки 28-34 градуса. А начиная с пятницы, столбики термометра и вовсе не поднимутся выше 30 градусов.
- Если говорить о сильном ливне, который прошел в Кисловодске, то это тоже характерное для Ставрополья явление. Они сейчас проходят практически ежедневно в разных районах, просто проходят очень локально. В этом году июль, а по прогнозам и август, очень богаты на подобные природные явления, - отметили в краевом Гидрометцентре.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»