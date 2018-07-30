В начале августа на Ставрополье станет немного прохладнее

30 Июль 11:45 2018-07-30T11:45:50+03:00

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Ставропольцы уже вторую неделю жалуются на изнуряющую жару. Однако по словам синоптиков, ничего аномального в погоде нет.

- У нас всегда в июле и августе случаются периоды с погодой до 40 градусов. А в этот раз столбики термометров пока еще не поднимались до этой отметки. На прошлой неделе макимальная температура была 38 градусов. Штормовое предупреждение из-за сильной жары мы продлили до 1 августа, так как может стать еще жарче, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ставропольском ЦГМС.

Немного прохладнее станет уже 2 августа. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до отметки 28-34 градуса. А начиная с пятницы, столбики термометра и вовсе не поднимутся выше 30 градусов.

- Если говорить о сильном ливне, который прошел в Кисловодске, то это тоже характерное для Ставрополья явление. Они сейчас проходят практически ежедневно в разных районах, просто проходят очень локально. В этом году июль, а по прогнозам и август, очень богаты на подобные природные явления, - отметили в краевом Гидрометцентре.