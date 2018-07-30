2018-07-31T11:38:33+03:00
Общество

В Грозном прокомментировали обвинения "Чеченфильма" в мошенничестве на 22 млн рублей

В ЧР говорят, что не имеют отношения к этой компании, а ее руководитель давно покинул Россию
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Чечне прокомментировали обвинения "Чеченфильма" в мошенничестве на 22 млн рублейВ Чечне прокомментировали обвинения "Чеченфильма" в мошенничестве на 22 млн рублейФото: из открытых источников
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В Чечне промментировали сообщения СМИ о том, что против местной кинокомпании "Чеченфильм" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 22 млн рублей.

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Генеральный директор ныне работающего ООО "Чеченфильм" Беслан Терекбаев заявил, что их компания не имеет никакой причастности к указанному мошенничеству.

- Уголовное дело данное с нами не связанно. Мы не преемники ГУП "Чеченфильм", мы — ООО "Чеченфильм". Я - его учредитель, это всего лишь случайное совпадение названия. Мы ничего не можем прокомментировать относительно этого дела, — пояснил РИА Новости Терекбаев. - Кинокомпания, которой я руковожу, активно работает последние годы и уже заявила о себе.

ГУП "Чеченфильм", на который МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, ликвидировано в 2014 году, его гендиректор давно покинул Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

- О том, что возбуждено уголовное дело в отношении ГУП "Чеченфильм" нам стало известно лишь из прессы. Нужно отметить, ликивидирована эта студия была еще осенью 2014 года, - сказал Interfax Каримов.- Власти Чеченской республики не имеют никакого отношения к ГУП "Чеченфильм". Это был ГУП при министерстве национальной политики, самостоятельное юридическое лицо, которое полностью несет ответственность за свою деятельность

По его словам, руководитель ГУП "Чеченфильм" Иналбек Шерипов не снимал фильмов в Чеченской республике и еще в 2012 году покинул Россию.

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