2018-07-27T16:27:54+03:00
Происшествия

В Дагестане пять пассажиров легковушки погибли в столкновении с «КамАЗом»

Ещё двое пострадавших госпитализированы в больницу Кизилюрта
Андрей ЗОБОВ
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Двое пассажиров «КамАЗа» попали в больницуДвое пассажиров «КамАЗа» попали в больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кизилюртовском районе Дагестана «ВАЗ-2105» столкнулась с «КамАЗом». В результате сильнейшего столкновения все пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Ещё двое постравших попали в центральную городскую больницу города Кизилюрта с разнообразными травмами. О подробностях инцидента «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС республики.

— Авария произошла в километре от села Новочиркей Кизилюртовского района Дагестана. Сообщение о ДТП поступило на пульт диспетчера около двух часов ночи в пятницу. Оказалось, что на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ-2105», — гласит сообщение пресс-службы экстренного ведомства.

В свою очередь об аварии сообщили и в главном управлении республиканского МВД. В ведомстве уточнили, что все пятеро погибших были пассажирами «ВАЗ-2105». Два человека, находившихся в «КамАЗе» пострадали гораздо меньше. Они отделались травмами и были госпитализированы в центральную городскую больницу города Кизилюрт.

— Причины ДТП пока неизвестны. Выяснением всех обстоятельств трагедии занимаются полицейские и следователи, — подчеркнули в главном управлении МВД Дагестана.

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