Жара от Владивостока до Карелии: гибнут старики и дети, огнем охвачены сотни гектаров лесов и полей

27 Июль 16:15 2018-07-27T17:01:37+03:00

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Во многих регионах России установилась аномальная жара. Столбики термометров местами поднимаются до 50 градусов. Только за последние сутки режимы ЧС из-за зноя введены в Краснодарском крае, Чувашии, Оренбуржской области и Калмыкии.

В Приморье в городке Арсеньев за сутки с 25 на 26 июля из-за резкого ухудшения самочувствия и проблемами с сердцем, связанными с жарой, скончались 13 человек. На фотографиях, выложенных жителями Арсеньева в социальных сетях, видно, что столбики термометров на солнце поднимались до +53С°.

По словам медиков, большинство погибших от жары звонили в «Скорую» в последний момент. В итоге, когда медики приезжали на вызов, пострадавшие были уже в критическом состоянии.

В социальных сетях жители Арсеньева предупреждали об аномальном потеплении

В Ростове-на-Дону от жары в машине погибли двое детей. Их мать уехала сдавать экзамены, оставив малышей 1,6 и 3 лет на попечение старшей дочери. 13-летняя девочка заснула, а оставшиеся без присмотра сестры забрались в отцовский автомобиль и случайно заблокировали двери. Сколько времени они провели в машине, неизвестно, но вернувшиеся родители обнаружили лишь безжизненные тела детей.

В Астраханской области пожилой мужчина, работавший охранником на вышке в лечебно-исправительной колонии № 7 умер от жары прямо на рабочем месте. Предварительной причиной гибели врачи назвали проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне экстремальных температур.

Во Владивостоке от солнечных ударов постарадали 11 горожан, а в Калевальском районе Карелии вода в реках и водоемах нагрелась до таких температур, что это привело к выбрасыванию на берег рыбы.

В Приморском крае жара убила двух тюленей в зоопарке поселка Тавричанка. Палящее солнце перегрело воду, в которой купались животные. Руководство зоопарка надеялось на то, что ситуацию спасет водовозка, но машина опоздала на полчаса. В результате Квик и Китта скончались от перегрева.

Палящее солнце не щадит ни людей, ни животныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара стала причиной и природных катастроф. Больше всего от пожаров страдает Ханты-Мансийский автономный округ. По сообщениям МЧС, в последние сутки здесь зарегистрировано 14 природных пожаров на площади 400 гектаров.

Не лучше ситуация и в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь к 26 июля спасатели рапортовали о 9 пожарах, а всего с начала лета лесные массивы в регионе горели уже 88 раз. Кроме того, пожары полыхают на Среднем Урале, Красноярском крае, Челябинской области и в других регионах страны.

Засуха нанесла колоссальный ушерб аграриям. В Оренбуржье введен режим ЧС из-за гибели 249 тысяч гектаров посевов. Такая же сиутация в Калмыкии. Здесь жара нанесла ущерб 71 сельхозпроизводителю, полностью выжжены более 49 тысяч гектаров сельхозугодий. Власти оценивают нанесенный ущерб в 259 миллионов рублей и просят о помощи Министерство сельского хозяйства России. Кроме того, в республике из-за жары на час сокращен рабочий день, а с 10 июля введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожары сжигают тысячи гектаров лесных массивовФото: Алексей БУЛАТОВ

От зноя сбоит даже техника. Сотрудники Волжского автомобильного завода сообщили о повышении температуры в цехах до 30 градусов, что привело к перебоям в работе линии по производству Lada Kalina.

— На производстве коробки передач один человек умер — его увезли на «Скорой» в медгородок во вторую смену, — рассказал профсоюзный уполномоченный по охране труда Леонид Ешманов, рабочий цеха сборки ПАО «АвтоВАЗ». — Еще двое сварщиков умерли вне производства, придя домой со смены.

Жара не миновала и столицу России. В Москве МЧС распространило экстренное предупреждение о повышении температуры воздуха до 31 градуса. Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и больше пить воды.

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