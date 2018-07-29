2018-07-29T09:23:18+03:00
Общество

К Хабибу Нурмагомедову приставили охрану для защиты от МакГрегора

Произошло это после угрожающей записи в твиттере ирландского бойца
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова.Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова.
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Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему его сопровождала охрана во время встречи с фанатами в Канаде.

- Мне на днях внезапно позвонили из UFC и сказали, что им срочно очень нужно со мной поговорить. Они сказали, что дадут мне пару охранников, потому что после суда над ними, Макгрегор написал сообщение в Твиттере: «Кавалерия, направляемся в канадский город Калгари», где у меня должна была состояться встреча с фанатами. Эй, Конор, зачем тебе кавалерия? Приходи один, просто сообщи мне свое местонахождение и все,- заявил Нурмагомедов.

Спаринг-партнер Нурмагомедова Дэниель Кормье уже успел посмеяться над секьюрити Нурмагомедова.

- Я никогда не думал, что настанет день, когда этому парню потребуется охрана, вы только гляньте на них, — написал в социальных сетях Кормье. - Ты боишься, что придет Макгрегор? Этот парень боится!

Напомним, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обрадовался, узнав что его визави Конор МакГрегор решил свои проблемы с законом. Теперь, по его словам, ничто не помешает дагестанскому спортсмену встретиться с заклятым соперником в октагоне. Ранее Конор Макгрегор обвинялся в нападении на автобус с бойцами UFC, в том числе Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец отделался исправительными работами.

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