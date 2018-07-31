"Гарантий вам никто не даст": дагестанки пожаловались на изуродовавшего их пластического хирурга на шоу Гордона

31 Июль 13:28 2018-07-31T14:33:53+03:00

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В Махачкале более 20 женщин заявили о том, что стали жертвами некомпетентного пластического хирурга. Двое из них нашли в себе силы и пришли на передачу Александра Гордона "Мужское/Женское", где и рассказали, как изменились их жизни после операции.

22-летняя Стелла Гох с 14 лет комплексовала из-за формы своего носа. Девушка мечтала скорректировать его форму и весной 2017 года наконец-то решилась на ринопластику. В итоге пластический хирург Умарасхаб Загиров провел целых две операции, каждая из которых лишь ухудшила внешность Гох. Кроме того, у нее появились проблемы с дыханием и сильные головные боли.

- На тот момент за операцию я заплатила 50 тысяч рублей. Это не маленькая сумма для республики, есть клиники, где операция стоит вообще 35 тысяч. Сейчас, чтобы исправить сделанное, мне нужно в три раза больше денег, - рассказала Стелла.

Впрочем, оказалось, что девушка не заключала договор с клиникой. Кроме того, ей не дали даже ни одного чека об оплате операции. Тогда Стеллу это не насторожило, ведь ее мечта вот-вот должна была осуществиться. Теперь же она не может даже доказать, что вообще была у этого хирурга.

Неприятная ситуация произошла и с 37-летней Казибат Исаевой. Женщина год наблюдала в интернете за работами того же хирурга и записалась на риносептопластику. За услугу она отдала 120 тысяч рублей и даже заключила договор с клиникой, вот только на бланке не было подписи самого Загирова.

Казибат Исаева. Фото: скриншот www.1tv.ru

- Сначала мне сказали, что это будет стоить 75 тысяч, потом 85 тысяч, а когда я приехала на операцию, то врач заявил - 120 тысяч и он сделает мне кукольный нос, - рассказала Казибат.

Результатом операции женщина осталась недовольна.

Сотрудница программы решила проверить правдивость рассказов девушек и пришла к хирургу Умарасхабу Загирову под видом клиентки, которая хочет сделать липосакцию. На встрече девушка спросила, как оформляется в клинике договор на оказание медицинских услуг. Ответ врача ее удивил:

- Зачем вам договор? Если вы не доверяете, то не надо. Абсолютно не надо обращаться к нам. Гарантий вам никто не даст. Почему я этого говорю? Врачи сейчас абсолютно не защищены. Пациенты могут судиться, а врач не защищен. В последнее время я уже не заключаю договоры. Квитанции тоже не даю. Я готов оплатить штраф в налоговую, чем судиться с пациентами, - говорит на записи Загиров.

После этого Александр Гордон обратился в прокуратуру Махачкалы, чтобы там обратили внимание на медика, нарушающего законодательство.

Сам хирург тоже не стал молчать и написал в своем аккаунте в Инстаграм то, что думает о поднявшейся вокруг него шумихи:

- Этих двух дам, которые выступали по телевизу, я помню хорошо. Они мне звонили, писали о каких-то проблемах. На мое предложение явиться на контрольный осмотр ответили отказом и сразу стали угрожать. Даже при этих случаях можно было выполнить корригирующее вмешательство, но не ранее одного года после операции. Хотя, когда я просматривал запись, то никаких серьезных изъянов не заметил. Непонятно почему их показали издалека. И еще, договора и квитанции мы выдаем, просто этим занимаюсь не я. А журналистка вывела меня из равновесия, я тогда неважно себя чувствовал, и выдала в эфир отрывок без контекста. Я ей неоднократно говорил, что мы выдаем документы.

Кто прав, а кто виноват придется разбираться сотрудникам прокуратуры. В ведомстве отреагировали на эфир и начали проверку сведений, которые рассказали девушки.

- К участию в проведении проверки привлечены специалисты Росздравнадзора, отдела надзорной деятельности городского МЧС России, ИФНС России по Ленинскому району Махачкалы, Управления Роспотребнадзора и другие. В связи с этим, обращаемся к гражданам с просьбой сообщить в органы прокуратуры об известных им фактах некачественного оказания услуг врачами медцентра, - говорится в сообщении.