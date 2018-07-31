Рамзан Кадыров под охраной вооруженных сыновей прошел по Чечне 40 км

31 Июль 16:15 2018-07-31T16:30:27+03:00

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Рамзан Кадыров совершил на днях большой пеший переход из Аллероя Курчалоевского района в Беной Ножай-Юртовского района Чечни (примерно 40 км).

- Для того, чтобы понять сложность маршрута и его протяженность, необходимо знать данную территорию или глубоко изучить карту. Начиная от отправной точки и до финиша дорога идёт через горы, - написал в VK Рамзан Кадыров. - Продолжительные подъемы, крутые длинные спуски. При прохождении через населённые пункты местные жители радостно приветствовали нас, искренне благодарили за происходящие перемены. На отдельных участках к нашей группе присоединялись местные парни.

В пути главу Чечни сопровождали высокопоставленные полицейские и его сыновья, в руках у них были автоматы.

- Мне очень приятно, что достойно выдержали трудную дорогу мои сыновья Ахмад, Эли и Адам. Это и для взрослых непростая трасса, учитывая, что пройти ее надо за определенный промежуток времени, - отметил глава ЧР. - Но положительно сказалось постоянное занятие мальчиков спортом. И для меня самого переход следует расценивать в качестве нового испытания. Конечно, у меня были пешие прогулки на большие расстояния, включая и поход на высокогорное озеро Кезеной-Ам, но данная дорога сложна необходимостью постоянно то подниматься в горы, то спускаться в ущелья. Главное - всё позади!