2018-07-31T16:30:27+03:00
Общество

Рамзан Кадыров под охраной вооруженных сыновей прошел по Чечне 40 км

Свой поход глава республики заснял на видео
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments22
Фото: Vk.comФото: Vk.com
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров совершил на днях большой пеший переход из Аллероя Курчалоевского района в Беной Ножай-Юртовского района Чечни (примерно 40 км).

- Для того, чтобы понять сложность маршрута и его протяженность, необходимо знать данную территорию или глубоко изучить карту. Начиная от отправной точки и до финиша дорога идёт через горы, - написал в VK Рамзан Кадыров. - Продолжительные подъемы, крутые длинные спуски. При прохождении через населённые пункты местные жители радостно приветствовали нас, искренне благодарили за происходящие перемены. На отдельных участках к нашей группе присоединялись местные парни.

В пути главу Чечни сопровождали высокопоставленные полицейские и его сыновья, в руках у них были автоматы.

- Мне очень приятно, что достойно выдержали трудную дорогу мои сыновья Ахмад, Эли и Адам. Это и для взрослых непростая трасса, учитывая, что пройти ее надо за определенный промежуток времени, - отметил глава ЧР. - Но положительно сказалось постоянное занятие мальчиков спортом. И для меня самого переход следует расценивать в качестве нового испытания. Конечно, у меня были пешие прогулки на большие расстояния, включая и поход на высокогорное озеро Кезеной-Ам, но данная дорога сложна необходимостью постоянно то подниматься в горы, то спускаться в ущелья. Главное - всё позади!

Рамзан Кадыров сделал большой пеший переход из Аллероя Курчалоевского района в Беной.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов