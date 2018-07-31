За неделю учений «Россетей» в Дагестане выполнена четверть работ от плана

31 Июль 17:04 2018-07-31T17:09:59+03:00

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Об этом в ходе заседания Оперативного штаба, на котором подводились итоги недели, заявил главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев.

- Отставаний нет - все идет по графику, - констатировал он.

Установлено более 4,5 тыс. приборов учета, 320 устройств сбора-передачи данных (УСПД) и свыше двух тысяч опор; заменено почти 113 км «голого» провода на СИП; произведен ремонт 129 ТП.

Четверть работ от плана выполнена

С опережением графика работы идут в Махачкале, где уже выполнено 50% от намеченного - здесь на территории обслуживания центральных РЭС работают специалисты МРСК Урала и МРСК Юга, а на территории обслуживания Махачкалинских ГЭС - МРСК Северного Кавказа, Янтарьэнерго, МРСК Сибири, ФСК ЕЭС и ТРК. В Махачкалинских горсетях энергетики осуществляют ремонт трансформаторных подстанций и устанавливают системы учета электроэнергии.

- Уже виден эффект для населения от проделанной работы, - комментирует итоги первой недели Учений Дмитрий Гвоздев. - Например, поселок Шамхал, где после проведения большей части работ напряжение в электросетях сразу пришло в норму, и теперь это 220 - 230 вольт вместо прежних 180. В разы снижено и число перебоев с электроснабжением.

Специалисты отмечают, что проведенные в рамках Учений работы - это первый шаг на пути решения проблем, накопившихся в электроэнергетическом комплексе Дагестана. Несмотря на то, что всех проблем энергоотрасли региона данные мероприятия не решат, однако уже ясно, что годовой эффект от них, как и планировалось, составит порядка 49 млн кВт.ч, а это 150 млн руб. Данные средства пойдут на развитие энергетической инфраструктуры Дагестана.