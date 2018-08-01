В Дагестане арестован сын беглого чиновника, скрывающегося на Украине

1 Авг. 08:14 2018-08-01T08:16:55+03:00

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В Дагестане задержан Гасан Махачев, сын экс-руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомеда Махачева. Он по решению суда помещен под стражу на два месяца.

- Это было сделано после того, как Гасан Махачев, причастный к преступлениям своего отца, был задержан при попытке уехать за границу и скрыться от правосудия, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных регионах Дагестана. - Ранее Гасан Махачев находился под подпиской о невыезде.

По данным правоохранительных органов, арестованы также замешанные в преступлениях родственника муж племянницы Магомеда Махачева и его двоюродный брат. После попытки скрыться от следствия и уехать на Украину также был арестован родной брат Магомеда Махачева, Ашик Махачев.

Самому Магомеду Махачеву, который обвиняется в раздаче липовых справок об инвалидности на миллионы рублей, от следствия скрыться удалось. Сейчас он находится, предположительно, на Украине.