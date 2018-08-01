Чечня попала в список самых здоровых регионов России

1 Авг. 09:40 2018-08-02T11:17:58+03:00

Также в этом рейтинге находится и Кабардино-Балкария

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Минздрав России назвал самые здоровые и самые больные регионы России по состоянию на прошлый год.

По информации министерства здравоохранения, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: здесь на на 100 тысяч жителей пришлось 253 тысячи разных видов заболеваний. За ним следуют город Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).

При этом меньше всего болезней зафиксировано на Северном Кавказе: в Кабардино-Балкарии (95 473,8), Чечне (112 108,9). Также к "здоровым" регионам российские медики относят Курскую область (115 123,6), Тыву (115 621,4) и Астраханскую областю (115 921,2), передает RT.

В среднем же по России в 2017 году, как информирует Минздрав, было зарегистрировано примерно 161 776 недугов на каждые 100 тысяч населения.