2018-08-01T10:50:48+03:00
Общество

В интернете узнали, чего не хватает чеченцам и дагестанцам для секса

Онлайн-магазин интим-товаров рассказал о предпочтениях жителей Северного Кавказа
Алена БЕЛЯЕВА
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Магазин интим-товаров рассказал о предпочтениях жителей Северного КавказаМагазин интим-товаров рассказал о предпочтениях жителей Северного КавказаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Работники крупного интернет-портала по продаже интимных товаров проанализировали сексуальные предпочтения жителей России и создали специальную карту. По ней легко понять, что чаще всего покупают в том или ином крупном городе Северного Кавказа.

По данным "Интимшоп", жители Ставрополя предпочитают покупать секс-игрушки и различные смазки, гели, кремы. В Черкесске клиенты интим-магазином скупают презервативы, причем не обычные, а класса люкс и с усиками.

Если говорить о Нальчике, то здесь в рейтинге покупок на первом месте стоят секс-игрушки, а уж только потом гели, смазки и презервативы. В Магасе примерно такая же ситуация, только здесь больше покупателей мужского пола, которые покупают игрушки для получения собственного удовольствия.

Во Владикавказе в топе покупок оказались презервативы и феромоны. В городе немного меньше любителей различных игрушек, чем в других регионах Северного Кавказа.

А вот топ Грозного начинается именно с секс-игрушек. К тому же на третьей строчке дополнительно оказались мужские приспособления для получения удовольствия. Есть в перечне и множество смазок различного спектра действия.

Махачкалинцы также поставили на первое место секс-игрушки, а на второе и третье места - презервативы и смазки.

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