Ставрополье попало в тройку лучших производителей вина России

1 Авг. 12:50 2018-08-01T12:50:33+03:00

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Сомелье популярного туристического сервиса Tvill составили рейтинг регионов, где производят лучшее вино. В пятёрке лучших ожидаемо оказались и дары виноградников Ставропольского края.

Сообщается, что прекрасные образцы красных, розовых и белых вин делаются из сырья под Пятигорском и на виноградниках, растущих в долине реки Кума, а также её притоков. Здесь культивируют такие известные сорта виноматериалов, как Саперави, Каберне-Совиньон, Каберне-Фран и Мерло. Кроме того, особой «изюминкой» местных виноделов становятся вина из виноградов сорта Шираз и Гренаш. Природное богатство Ставрополья позволило занять краю третью строчку рейтинга.

Стоит отметить, что на первое место попали вина, производимые в Крыму. Здесь лучшие виноматериалы произростают в Алуштинской долине, на Красном Камне и в Солнечных долинах, а также в Бахчисарайском районе и под Севастополем.

На втором месте расположился Краснодарский край, где туристы особенно любят вина из Тамани, Крымска, Новокубанска и, конечно же, со знаменитых виноградников Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

Сразу за Ставропольем, на четвёртой строчке расположились вина Ростовской области. Здесь хороши продукты виноградников Азовского и Цимлянского районов. Замыкает пятёрку Тверская область, прославившаяся винами Весьегонска.