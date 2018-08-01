2018-08-01T14:26:41+03:00
Происшествия

К поискам пропавшей восьмилетней Калимат Омаровой подключится весь Дагестан

Искать девочку будут в Избербаше, Дербенте и других городах республики
Михаил ЮЖНЫЙ
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Калимат ОмароваКалимат Омарова
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К поискам пропавшей в Дагестане восьмилетней Калимат Омаровой подключится почти вся республика. Уже известно, что искать ребенка будут не только в ее родном Каспийске, но в и других населенных пунктах. Так, в Избербаше люди уже намерены собраться и начать поиски пропавшей восьмилетней девочки.

- Мы будем заходить в каждый дом и в каждую квартиру. Может где-то ее и найдем, - сообщают в соцсетях организаторы поисков в Избербаше.

Ранее о подобных намерениях заявили и в Дербенте. Здесь также собираются добровльцы, которые выйдут на поиски девочки, пропавшей в Каспийске. Организаторы считают, что если ребенка действительно похитили, то искать нужно по всему Дагестану, а не только в Каспийске.

Дагестанские полицейские продолжают работать. Они просят добровольцев быть осторожными во время поисков и следить за распространением информации о ребенке. Ведь похититель, если он есть, по их мнению, обязательно отслеживает сейчас всю поступающую в соцсети информацию.

Напомним, восьмилетняя Калимат Омарова четыре дня назад вышла из дома за хлебом и пропала. Найти ее не могут до сих. По факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело.

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