2018-08-01T16:11:00+03:00
Происшествия

Дагестанцев поймали на входе в суд с пистолетами, ножами и гранатами

У нарушителей изъяли более 8 тысяч единиц оружия
Андрей ЗОБОВ
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У жителей республики изымают автоматы, пистолеты, гранаты и другое оружиеУ жителей республики изымают автоматы, пистолеты, гранаты и другое оружиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Дагестана пытаются пронести на судебные заседания огромное количество запрещённых и опасных предметов. В этом году на входе в залы заседаний правоохранители изъяли 8319 единиц оружия, среди которых пистолеты, автоматы, гранаты, ножи и другое оружие. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе управления ФССП по республике.

— У посетителей, посещавших здания судов в Дагестане за шесть месяцев 2018 года изъято более 8 тысяч единиц разнообразного оружия. Из них 7080 — боеприпасы и гранаты, 780 — ножи и другое холодное оружие, 328 — пистолеты, карабины и другое боевое огнестрельное оружие, а 127 — газовые пистолеты и другие образцы травматического оружия, — сообщил пресс-секретарь регионального УФСИН.

Иногда в суд пытались пронести совсем странные предметы. Например, на проходной у граждан изъяли 2 электрошокера, газовые баллончики и другие опасные предметы, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью окружающих.

Большая часть изъятых огнестрелов — пистолеты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Большая часть изъятых огнестрелов — пистолетыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Часть изъятых пистолетов и автоматов принадлежала полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов, которые также должны оставлять своё табельное оружие на проходной. Кроме того, часто, по неясным причинам, граждане приходят со своим зарегестрированным оружием, — пояснил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» начальник пресс-службы УФСИН Дагестана Магомедали Кадиравов.

Что касается ножей и холодного оружия, большая часть — это личное оружие, с которым не расстаются некоторые жители местных деревень. Они, по словам пресс-службы, расстаются со клинками с трудом, однако закон един для всех.

Конечно же, были и «горячие головы», которые хотели доказать свою правоту с помощью оружия, однако эти случаи были предотвращены бдительными приставами.

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