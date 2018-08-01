2018-08-01T17:34:45+03:00
Происшествия

Суд арестовал экс-финансиста дагестанских миллиардеров Магомедовых

Бизнесмены обвиняются в хищениях и растратах
Алена БЕЛЯЕВА
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Братья Магомедовы находятся под арестомБратья Магомедовы находятся под арестомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первого августа в Тверском суде Москвы идет решение вопроса о продлении ареста дагестанским миллиардерам братьям Магомедовым, которые обвиняются в создании преступной организации, а также хищениях и растратах в крупных размерах.

В рамках расследования этого резонансного дела, был помещен под арест экс-финансист группы компаний "Сумма" Кабанов. Кроме того, сбежавшим за границу фигурантам дела Эльдару Нагапову и Вячеславу Кочетову ужесточили обвинение. Теперь против них возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Следователи выяснили, что офшорные компании бизнесмены оформляли на своих водителей и охранников. К примеру, владельцем одной из "левых" фирм является водитель Нагапова.

В рамках расследования в Кабардино-Балкарии проведены порядка 40 обыски и допрошены более сотни свидетелей. Также был установлен перечень имущества Магомедовых во Франции, где живут их дети.

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Братья Магомедовы из Дагестана в прошлом году находились на 9-м месте российского списка Forbes. У старшего брата Зиявудина – 1 млрд долларов, у младшего, Магомеда Магомедова, 150 млн долларов. Общий капитал братьев Магомедовых насчитывает более 1,15 млрд долларов.

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