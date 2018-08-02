2 Авг. 17:24 2018-08-02T17:24:57+03:00

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Останки ставропольского красноармейца найдены в Тверской области. По информации общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", активисты обнаружили их в Зубцовском районе.

Им удалось установить, что участник Великой Отечественной войны был уроженцем Ставрополья. Тимофей Андреевич Рыжков был младшим сержантом 180-й стрелковой дивизии.

Мужчина родился в 1920 году и до начала войны жил в станице Новоалександровской Ставропольского края на улице Северной №94. Погиб младший сержант в бою 24 августа 1942 года.

Его личность удалось установить благодаря чудом сохранившейся записке.

Поисковики уже нашли родственников бойца, которые все это время считали его без вести пропавшим.

Вскоре он будет торжественного захоронен у себя на малой родине.

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