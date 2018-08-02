Евкуров в тельняшке: "Мужчины делятся на две категории – те, кто служат в ВДВ, и те, кто мечтает туда попасть"

2 Авг. 17:43 2018-08-02T18:49:05+03:00

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Генерал-майор Юнус-Бек Евкуров 2 августа поздравил с днем ВДВ всех нынешних и бывших десантников. Глава Ингушетии отметил, что все мужчины мечтают носить тельняшку и берет.

- Мужчины делятся на две категории – те, кто служат в ВДВ, и те, кто мечтает туда попасть. Нет такого мальчика, который не хотел бы служить в воздушно-десантных войсках. Здесь, как и в других родах войск, служат настоящие мужчины. Каждый десантник должен ценить этот день, гордится своим призванием, - подчеркнул глава республики.

По информации официального сайта руководителя региона, Евкуров также отметил, что в этот день надел тельняшку, чтобы отдать дань уважения всем военнослужащим.

- У нас сегодня более 400 ребят – офицеров и прапорщиков - служат в ВДВ. Только в этом году 5 человек закончили военные училища по данному направлению. Мы можем гордиться этим, - отметил политик.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и начинал службу в разведроте 350-го гвардейского парашютно-десантного полка в Белоруссии.

За время службы глава Ингушетии неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и на аэропорте "Слатина" в Приштине. Ему было присвоено звание Героя России и вручена "Золотая Звезда".