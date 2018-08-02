Ставрополец погиб при крушении вертолёта на Кубани

2 Авг. 14:45 2018-08-02T15:28:31+03:00

Вертолёт принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставропольского края, погибший лётчик также был жителем этого региона

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Краснодарская транспортная прокуратура проверяет крушения вертолёта Ми-2 на Кубани. Машина разбилась утром 2 августа в ходе проведения сельхозработ. Оказалось, что она принадлежала бизнесмену из Ставропольского края. Погибший лётчик также оказался жителем Ставрополья. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

— Разбившийся вертолёт принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставропольского края, за штурвалом также находился житель этого региона. После падения машина загорелась, прибывшие пожарные увидели лишь обгорелый остов. Лётчик скончался от травм и ожогов, несовместимых с жизнью, — рассказали в пресс-службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/662800" frameborder="0"></iframe> Комментарий следователей.! другой источник

По факту крушения винтокрылой машины региональная транспортная прокуратура начала доследственную проверку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия. Кроме того, для последующего изучения изымаются документы предприятия, на полях которого производились работы, ведётся опрос работников и очевидцев.

Напомним, гражданский вертолёт Ми-2 потерпел крушение над рисовыми полями в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Сообщается, что машина должна была выполнять оросительные работы для агрокомплекса «Россия».

Погибшему лётчику, по предварительной информации, было 49 лет.