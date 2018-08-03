2018-08-03T10:27:16+03:00
Происшествия

Дагестанские правоохранители опровергли, что восьмилетнюю Калимат похитили из-за денежного долга ее семьи

Полиция республики просит не раздувать негатив вокруг загадочного исчезновения ребенка
Михаил ЮЖНЫЙ
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Калимат Омарову в Дагестане не могут найти с 29 июля.Калимат Омарову в Дагестане не могут найти с 29 июля.
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В Каспийске и на прилегающих территориях уже пятый день идет поиск пропавшей восьмилетней Калимат Омаровой.

- Большая часть Каспийска тщательно отработана нашими волонтерами, прошли и обыскали везде. Теперь поиски Калимат ведутся также в Махачкале и пригородных поселках, - сообщил координатор ведущего поиск Калимат отряда «Лиза Алерт» Тимур Будагов. - В Каспийске и Махачкале нашими волонтерами расклеены более 10 тысяч листовок с фото ребенка. Девочку ищут сейчас более шестиста местных добровольцев и двадцать самых опытных специалистов из отряда «Лизы Алерт», срочно приехавших в Дагестан из разных регионов России.

Поиск загадочно исчезнувшего ребенка ведется круглосуточно: и днем и ночью, при помощи специальных фонарей, выделенных властями Каспийска.

В правоохранительных органах Дагестана "КП" также опровергли появившуюся в соцсетях версию, что Калимат якобы украла некая женщина, которой семья девочки задолжала крупную сумму денег. В республиканском управлении Следственного комитета уточнили, что никаких новых зацепок в деле нет, продолжаются выборочные допросы свидетелей: их допрошено уже свыше пяти десятков.

Следствие также просит воздержаться от любых негативных комментариев и любой непроверенной информации об обстоятельствах пропажи Калимат Омаровой и самом ходе расследования данного уголовного дела.

- Это может внести трудности в и так непростую работу следователей и еще больше усложнить ситуацию. Достоверная информация о ходе расследования и результатах поисков ребенка будет официально доведена до общественности, как только она появится,- уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана. - Полиция региона настоятельно просит всех, кто обладает значимой информацией по этому делу, обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, восьмилетняя Калимат Омарова пропала в Каспийске 29 июля. Примерно в 12 часов того дня девочка вышла из дома в магазин и больше не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и местные жители пятый день не прекращают поиски ребенка.

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