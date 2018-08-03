2018-08-03T11:36:49+03:00
Общество

Ставрополец продает танк за 850 тысяч рублей

Техника на ходу и с документами [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
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Владелец танка катал на нем мальчишек. Фото: www.avito.ruВладелец танка катал на нем мальчишек. Фото: www.avito.ru
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Житель Ставрополя выставил на сайте необычное объявление. Дело в том, что мужчина решил продать гусеничный тягач на базе танка Т-55. Продавец отметил, что у танка демонтирована башня и он практически не работал - всего 156 моточасов.

- Есть документы, он на полном ходу: заводи и в работу! Помогу с доставкой или поменяю на пиломатериал. Цена за наличку - 850 тысяч рублей, - написано в объявлении.

"Комсомолка" связалась с владельцем необычной техники и узнала, где он ее взял и почему решил продать.

Не хватает только демонтированной башни. Фото: www.avito.ru

Не хватает только демонтированной башни. Фото: www.avito.ru

- Башни на него не было. Их же демонтировали на Кущевском бронетанковом заводе и продали танк как гусеничный тягач универсальный организации, а я уже купил его у них. Если хотите полный комплект, то езжайте на завод и покупайте. Но тогда его можно будет только ставить на постамент. Я им практически не пользовался, лишь несколько раз выезжали прокатиться на карьер. Мальчишки в восторге - пусть он и без башни, но броня есть броня. Многие ребята захотели стать военными, - рассказал Андрей.

По местным дорогам ставрополец на своем "бронированном авто" не катался. Из-за веса в 30 тонн танк легко поднимает асфальт.

Танк в отличном состоянии. Фото: www.avito.ru

Танк в отличном состоянии. Фото: www.avito.ru

Андрей признается, что купил его потому, что просто иметь настоящий танк - это гордость для мужчины. Видимо, так считают многие, на технику уже выстроилась очередь из покупателей:

- Звонят из Москвы, предлагают обмен на "Паджеро" или "Ауди". А мне они не нужны, у меня машина хорошая есть. Тем более они хотят, чтобы я им его доставил. Там мужчина на него уже башню нашел. Кстати, в этом случае стоимость танка возрастает уже до 35 миллионов рублей.

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