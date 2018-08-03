2018-08-03T12:17:05+03:00
Происшествия

В Дагестане будут судить хозяйку ресторана, где из-за взрыва погибли 11 человек

Трагедия произошла из-за старого газового баллона [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
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Трагедия произошла из-за старого газового баллонаТрагедия произошла из-за старого газового баллона
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В Дагестане будут судить владелицу банкетного зала "Лайли", где из-за взрыва старого газового баллона погибли 11 человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, жительница Махачкалы обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, в августе 2016 года в банкетном зале "Лайли" гуляли свадьбу. В разгар празднования прогремел взрыв. Он был настолько сильным, что практически все внутренние помещения заведения оказались уничтожены.

Практически все внутренние помещения заведения оказались уничтожены.

Практически все внутренние помещения заведения оказались уничтожены.

Трагедия унесла жизни 11 человек, еще 14 пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Среди них - повара, официанты, работницы кухни и клиенты ресторана.

Эксперты выяснили, что взрыв произошел из-за старого газового оборудования, которое было установлено в подвале. Оказалось, что на кухне пользовались газовым баллоном емкостью 50 литров, выпущенным в 1975 году. Его периодически использовали в качестве резервного источника во время отключений газа. Корпус баллона был разъет коррозией и пропан-бутан стал вытекать.

Еще 14 пострадавших получили ранения различной степени тяжести

Еще 14 пострадавших получили ранения различной степени тяжести

Тогда по горячим следам сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 2005 года баллон не проходил техосмотр, да и сам ресторан не имел разрешительных документов и акта ввода строения в эксплуатацию.

Баллон не проходил техосмотр больше десяти лет

Баллон не проходил техосмотр больше десяти лет

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