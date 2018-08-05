Пятигорск: все пути ведут наверх
Чтобы обойти достопримечательности Пятигорска, туристу может понадобиться всего один день. Наденьте удобную обувь, запаситесь бутылкой минералки и, конечно же, фотоаппаратом. Потому что вам постоянно будет хотеться что-нибудь запечатлеть - в курортном городе достопримечательности буквально на каждом шагу. А еще возьмите с собой полотенце и наушники. Зачем? Узнаете по пути.
Направо пойдешь - к древнерусскому князю попадешь. Налево - к Лермонтову. А прямо - к Остапу Бендеру. Такая негласная знаменитая развилка существует в Пятигорске у ворот Цветника. Если стоять лицом к горе Машук, то нужно сразу определиться с приоритетами. Если интересует историческое наследие, то прямо справа в двух шагах - Пятигорский краеведческий музей. А от него прямая дорога к подножию горы Машук - Горячке, где с недавних пор «обосновался» музей под открытым небом с изображением старинного древнерусского князя Дука-Бека. О нем слагали легенды. Какие? Идите в музей.
Адрес: ул. Братьев Бернардацци, 2,
тел.: (8793) 33-08-60, 97-33-68, 97-33-67.
Часы работы: вторник - четверг, суббота и воскресенье с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 17.00.
Цена билета: от 20 рублей.
Если вы поклонник Михаила Лермонтова, то вам - налево и немного наверх. Различить домик мятежного поэта среди современных построек будет совсем не трудно. Старинная каменная кладка и соломенная крыша строения видны издалека. Здесь вам расскажут о последних днях Лермонтова и покажут гостиную, где произошла ссора с Мартыновым. Все в этом небольшом лермонтовском квартале устроено так, каким было во времена поэта.
Адрес: ул. Лермонтова, 4,
тел.: (8793) 33-97-31, 33-63-08 (зав. экскурсионно-массовым отделом).
Часы работы: среда - воскресенье с 10.00 до 18.00.
Стоимость билета: от 100 рублей.
Проезд от железнодорожного вокзала автобусом № 1 до остановки «Санаторий «Тарханы», трамваями №№ 1, 3, 5 до остановки «Цветник».
Если ваш герой - Остап Бендер, то вам надо идти прямо к Провалу. Там Великий комбинатор в бронзовом обличье продает билеты, чтобы основная достопримечательность Пятигорска «не сильно проваливалась». Самый первый знак, что вы на верном пути, - скорбная фигура Кисы Воробьянинова у Гукасовской кофейни. Киньте туда монетку, порадуйте старика. И идите дальше. По пути можно зайти в питьевую галерею и напиться минеральной воды. Напротив нее - Лермонтовская галерея, где в XVIII веке проходили все балы «водяного общества». Сегодня это тоже центр притяжения всего культурного и музыкального, всего, что происходит в Пятигорске, - концерты, показы, презентации и даже иногда балы, как и два века назад.
А еще вам постоянно будут попадаться информационные таблички. Этому нововведению буквально несколько месяцев. Зато теперь курортники могут самостоятельно узнавать историю пятигорских достопримечательностей, просто приложив свой гаджет к табличке. Не забудьте с собой наушники, так как рассказывать будет элетронный гид.
Собственно, путь к Провалу долгий, если идти цивилизованно по дорожке. Его можно скостить, но это для активных и спортивных людей, так как придется карабкаться по горам и ступенькам. Зато по пути встретится знаменитый пятигорский Орел со змеей в когтях, а также Китайская беседка, откуда виден весь город и иногда - Эльбрус.
Ну а если вы любитель долгих и непринужденных прогулок, то лучше, конечно же, оставаться на прямом пути. По дороге попадется Театр оперетты. Рекомендуем. Сегодня оперетта не в моде, и подобных театров по стране - раз-два и обчелся. Билеты продаются тут же в кассе, и если вы решите прийти на спектакль или водевиль, то попадете практически в современное «водяное общество» в мехах и бриллиантах.
Адрес: пр-т Кирова, 17,
тел. кассы - (8793) 39-22-21, работает с 10.00 до 18.00.
Стоимость билета: 400 рублей.
Прямо от Театра оперетты дорога ведет вверх, а там, наверху, вас ждет чудесная смотровая площадка и великолепное по красоте здание Академической галереи из машукского травертина. Здесь тоже танцевали и проводили балы, а теперь неизменно этот уголок старого Пятигорска попадает в кадры многочисленных фильмов, которые снимались в городе. Отсюда прекрасно видна Эолова арфа, и если есть желание, то за 20 - 30 минут можно подняться и увидеть великолепный пейзаж: город как на ладони, а также все близлежащие горы и населенные пункты. Оттуда дорога выведет на бульвар Гагарина, где есть незаметная тропинка, ведущая к Бесстыжим ваннам. Побывать в Пятигорске и не окунуться в эти уличные горячие минеральные водоемы в среде курортников считается верхом цинизма. Вот для этого и нужно полотенце.
Бесстыжие ванны в Пятигорске никогда не пустуют.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Далее путь пойдет по длинному живописному бульвару. Так повелось: у курортных городов на море прогулочная зона - прибрежная. А в Пятигорске - под горой Машук. Дойдя до Провала, не забудьте потереть билетики в руках у Остапа - говорят, к добру.
Если захочется побывать на самой вершине Машука, то нужно учесть, что общественный транспорт туда не ходит. Можно доехать на маршрутке № 1 до Канатной дороги и оттуда отправиться в путешествие на вершину горы фуникулером. За 2,5 - 3 минуты пассажиры преодолевают расстояние в 964 м! А там наверху есть что посмотреть и где погулять.
Адрес: бульвар Гагарина, 3, тел. (8793) 33-96-05.
Проезд: маршрутка № 1 от ж/д вокзала, остановка «Канатная дорога».
Режим работы: с 10.00 до 20.00, а в пятницу, субботу и воскресенье - до 22.00.
Стоимость билета: от 150 рублей.
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
От железнодорожного вокзала к Цветнику едет трамвай № 1, а далее можно пересесть на маршрутное такси № 1 и добраться прямиком до Провала.
Где остановиться
Хостел «Лига чемпионов»
ул. Розы Люксембург, 72 а, тел. (905) 418-81-25.
Открыто: ежедневно, 10.00 - 20.00.
Питание: кафе на территории.
Проживание: от 800 рублей за человека.
Отель «Парк Родник»
ул.Фабричная, 1,
тел. 8-800-511-26-11.
Открыто: ежедневно, круглосуточно.
Проживание: от 4600 рублей за человека.
Есть ресторан, мини-бар, кондиционер в номере, парковка, номеров 25, бар, тренажерный зал, трансфер, прачечная, химчистка.
Питание: только завтрак (шведский стол).
Гостиница «Интурист»
пл. Ленина, 13,
тел.: 8-800-700-07-92, (8793) 34-92-49.
Открыто: ежедневно, круглосуточно
Проживание: 2400 - 18 000 руб./ночь.
Есть химчистка, Wi-Fi, банкомат, трансфер.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»