Пятигорск: все пути ведут наверх

5 Авг. 14:40 2018-08-05T14:55:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы обойти достопримечательности Пятигорска, туристу может понадобиться всего один день. Наденьте удобную обувь, запаситесь бутылкой минералки и, конечно же, фотоаппаратом. Потому что вам постоянно будет хотеться что-нибудь запечатлеть - в курортном городе достопримечательности буквально на каждом шагу. А еще возьмите с собой полотенце и наушники. Зачем? Узнаете по пути.

Направо пойдешь - к древнерусскому князю попадешь. Налево - к Лермонтову. А прямо - к Остапу Бендеру. Такая негласная знаменитая развилка существует в Пятигорске у ворот Цветника. Если стоять лицом к горе Машук, то нужно сразу определиться с приоритетами. Если интересует историческое наследие, то прямо справа в двух шагах - Пятигорский краеведческий музей. А от него прямая дорога к подножию горы Машук - Горячке, где с недавних пор «обосновался» музей под открытым небом с изображением старинного древнерусского князя Дука-Бека. О нем слагали легенды. Какие? Идите в музей.

Адрес: ул. Братьев Бернардацци, 2,

тел.: (8793) 33-08-60, 97-33-68, 97-33-67.

Часы работы: вторник - четверг, суббота и воскресенье с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 17.00.

Цена билета: от 20 рублей.

Если вы поклонник Михаила Лермонтова, то вам - налево и немного наверх. Различить домик мятежного поэта среди современных построек будет совсем не трудно. Старинная каменная кладка и соломенная крыша строения видны издалека. Здесь вам расскажут о последних днях Лермонтова и покажут гостиную, где произошла ссора с Мартыновым. Все в этом небольшом лермонтовском квартале устроено так, каким было во времена поэта.

Адрес: ул. Лермонтова, 4,

тел.: (8793) 33-97-31, 33-63-08 (зав. экскурсионно-массовым отделом).

Часы работы: среда - воскресенье с 10.00 до 18.00.

Стоимость билета: от 100 рублей.

Проезд от железнодорожного вокзала автобусом № 1 до остановки «Санаторий «Тарханы», трамваями №№ 1, 3, 5 до остановки «Цветник».

Если ваш герой - Остап Бендер, то вам надо идти прямо к Провалу. Там Великий комбинатор в бронзовом обличье продает билеты, чтобы основная достопримечательность Пятигорска «не сильно проваливалась». Самый первый знак, что вы на верном пути, - скорбная фигура Кисы Воробьянинова у Гукасовской кофейни. Киньте туда монетку, порадуйте старика. И идите дальше. По пути можно зайти в питьевую галерею и напиться минеральной воды. Напротив нее - Лермонтовская галерея, где в XVIII веке проходили все балы «водяного общества». Сегодня это тоже центр притяжения всего культурного и музыкального, всего, что происходит в Пятигорске, - концерты, показы, презентации и даже иногда балы, как и два века назад.

А еще вам постоянно будут попадаться информационные таблички. Этому нововведению буквально несколько месяцев. Зато теперь курортники могут самостоятельно узнавать историю пятигорских достопримечательностей, просто приложив свой гаджет к табличке. Не забудьте с собой наушники, так как рассказывать будет элетронный гид.

Собственно, путь к Провалу долгий, если идти цивилизованно по дорожке. Его можно скостить, но это для активных и спортивных людей, так как придется карабкаться по горам и ступенькам. Зато по пути встретится знаменитый пятигорский Орел со змеей в когтях, а также Китайская беседка, откуда виден весь город и иногда - Эльбрус.

Ну а если вы любитель долгих и непринужденных прогулок, то лучше, конечно же, оставаться на прямом пути. По дороге попадется Театр оперетты. Рекомендуем. Сегодня оперетта не в моде, и подобных театров по стране - раз-два и обчелся. Билеты продаются тут же в кассе, и если вы решите прийти на спектакль или водевиль, то попадете практически в современное «водяное общество» в мехах и бриллиантах.

Адрес: пр-т Кирова, 17,

тел. кассы - (8793) 39-22-21, работает с 10.00 до 18.00.

Стоимость билета: 400 рублей.

Прямо от Театра оперетты дорога ведет вверх, а там, наверху, вас ждет чудесная смотровая площадка и великолепное по красоте здание Академической галереи из машукского травертина. Здесь тоже танцевали и проводили балы, а теперь неизменно этот уголок старого Пятигорска попадает в кадры многочисленных фильмов, которые снимались в городе. Отсюда прекрасно видна Эолова арфа, и если есть желание, то за 20 - 30 минут можно подняться и увидеть великолепный пейзаж: город как на ладони, а также все близлежащие горы и населенные пункты. Оттуда дорога выведет на бульвар Гагарина, где есть незаметная тропинка, ведущая к Бесстыжим ваннам. Побывать в Пятигорске и не окунуться в эти уличные горячие минеральные водоемы в среде курортников считается верхом цинизма. Вот для этого и нужно полотенце.

Бесстыжие ванны в Пятигорске никогда не пустуют.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Далее путь пойдет по длинному живописному бульвару. Так повелось: у курортных городов на море прогулочная зона - прибрежная. А в Пятигорске - под горой Машук. Дойдя до Провала, не забудьте потереть билетики в руках у Остапа - говорят, к добру.

Если захочется побывать на самой вершине Машука, то нужно учесть, что общественный транспорт туда не ходит. Можно доехать на маршрутке № 1 до Канатной дороги и оттуда отправиться в путешествие на вершину горы фуникулером. За 2,5 - 3 минуты пассажиры преодолевают расстояние в 964 м! А там наверху есть что посмотреть и где погулять.

Адрес: бульвар Гагарина, 3, тел. (8793) 33-96-05.

Проезд: маршрутка № 1 от ж/д вокзала, остановка «Канатная дорога».

Режим работы: с 10.00 до 20.00, а в пятницу, субботу и воскресенье - до 22.00.

Стоимость билета: от 150 рублей.

ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

От железнодорожного вокзала к Цветнику едет трамвай № 1, а далее можно пересесть на маршрутное такси № 1 и добраться прямиком до Провала.

Где остановиться

Хостел «Лига чемпионов»

ул. Розы Люксембург, 72 а, тел. (905) 418-81-25.

Открыто: ежедневно, 10.00 - 20.00.

Питание: кафе на территории.

Проживание: от 800 рублей за человека.

Отель «Парк Родник»

ул.Фабричная, 1,

тел. 8-800-511-26-11.

Открыто: ежедневно, круглосуточно.

Проживание: от 4600 рублей за человека.

Есть ресторан, мини-бар, кондиционер в номере, парковка, номеров 25, бар, тренажерный зал, трансфер, прачечная, химчистка.

Питание: только завтрак (шведский стол).

Гостиница «Интурист»

пл. Ленина, 13,

тел.: 8-800-700-07-92, (8793) 34-92-49.

Открыто: ежедневно, круглосуточно

Проживание: 2400 - 18 000 руб./ночь.

Есть химчистка, Wi-Fi, банкомат, трансфер.