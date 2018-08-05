В Чечню вернули ценные артефакты, пропавшие во время боевых действий в 1994-1995 годах

5 Авг. 17:20 2018-08-05T17:25:58+03:00

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В Национальный музей Чечни вернули ценные экспонаты, которые были вывезены из республики во время военной кампании 1994-1995 годов. Более двадцати лет музейщики считали безвозвратно потерянными древний бронзовый кинжал и топор кобанской эпохи, изготовленный примерно в ХII-IV ввеках до нашей эры, а также боевые топоры, кольчугу, элементы древних женских украшений. Особый культурный интерес представляла секира, украшенная головой волка. Такое оружие носили на Северном Кавказе воины в в Vl-V вв. до нашей эры, кобанскую и скифскую эпоху. Этот артефакт был найден в начале семидесятых годов во время раскопок в окрестностях селения Ойсхара. Также среди возвращенных экспонатов есть и посуда, которая до революции хранилась в частной коллекции. Об этом работники музея рассказали на своей страничке в социальных сетях.

Как рассказали в музее, лишь на днях удалось установить судьбу этих экспонатов: как оказалось, они были тайком вывезены в лихие 90-е годы из Чечни, а потом попали в Курской район Ставрополья, где «всплыти» буквально недавно, во вновь открываемом районном музее истории и краеведения.

Администрация Курского района Ставрополья с пониманием отнеслась к обращению министра культуры Чечни.

- Администрация Курского района Ставрополья с пониманием отнеслась к обращению министра культуры Чеченской республики Хож-Бауди Дааева по решению проблемы возврата артефактов, - рассказали в музее. - На место выехала наша делегация, которой и передали 19 музейных предметов, представляющих историческую и научную ценность, среди них раритетные части боевых доспехов и оружия, женских украшений. Все они в ближайшее время будут представлены в экспозиции Национального музея Чечни.