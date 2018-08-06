2018-08-06T14:02:07+03:00
Общество

Стало известно, сколько ставропольцы будут платить за вывоз мусора

"КП" узнала, как и почему изменятся тарифы
Антон Шаповалов
Поделиться:
Стало известно, сколько ставропольцы будут платить за вывоз мусораСтало известно, сколько ставропольцы будут платить за вывоз мусора
Изменить размер текста:

На Ставрополье будут меньше платить за утилизацию отходов. Об этом сообщило на своем сайте краевое Министерство ЖКХ.

Перерасчет связывают с тем, что в СКФО уменьшилась оплата за негативное воздействие на природу. Поэтому жители Михайловска будут платить за одного человека в месяц 123 рублей. Селяне из малочисленных поселков, живущие в частных домах или квартирах, отдадут 80 и 85 рублей соответственно. Остальные северо-западные районы края будут платить по-старому: у них плата и так была ниже предельного тарифа.

С 1 июля начали работу два других оператора - ООО «Экострой» и ООО «Комбинат Благоустройства». Первый задействовали в Александровском и Новоселицком районах, а также в Благодарненском городском округе, а второй - в Арзгирском, Буденновском, Левокумском районах и в Нефтекумском горокруге. В них тоже снизился тариф, поэтому в квитанциях за август уменьшится стоимость услуги.

Отметим, что с 1 января начнет работать региональный оператор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Минеральных водах. Он будет обслуживать весь район, а также прилегающие территории - Невинномысск, Андроповский, Кировский, Кочубеевский, Курский, Степновский районы и Советский городской округ.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24
Один из высших чинов МВД Карачаево-Черкесии подозревается в хищении 22 миллионов
За полгода Дагестан занял у государства 4 миллиарда рублей
На Ставрополье продали червивую рыбу
На Ставрополье мать утопила младенца в общественном туалете
Раритетный «Федя» своим ходом приехал на парад паровозов в Минводы
В КЧР на видео сняли «ГАЗель», летевшую со скоростью «Феррари»
На Ставрополье полиция накрыла изготовителя наркотиков
Знаменитый пятигорский Яшкин мост «поймал» еще одну самоуверенную ГАЗель
На Ставрополье полиция нашла пропавшего четырехлетнего ребенка
Во Владикавказе задержан хромой грабитель
В Ставрополе маршрутка сбила велосипедиста
Бывший уголовник на Ставрополье оклеветал своих знакомых, чтобы отомстить им
В Кисловодске осудили «белого мага» за мошенничество на 8 миллионов
В Ставрополе наркоман вызвал Скорую своим умирающим от передозировки друзьям
В Дагестане создадут парк памяти убитых богословов и погибших детей
Жуткая авария на Ставрополье попала на видео: один погиб, двое в больнице
Сбербанк принял участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»
Жительница Минвод прописала шесть иностранцев в "резиновой" квартире