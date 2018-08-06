Стало известно, сколько ставропольцы будут платить за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-06T14:02:07+03:00

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На Ставрополье будут меньше платить за утилизацию отходов. Об этом сообщило на своем сайте краевое Министерство ЖКХ.

Перерасчет связывают с тем, что в СКФО уменьшилась оплата за негативное воздействие на природу. Поэтому жители Михайловска будут платить за одного человека в месяц 123 рублей. Селяне из малочисленных поселков, живущие в частных домах или квартирах, отдадут 80 и 85 рублей соответственно. Остальные северо-западные районы края будут платить по-старому: у них плата и так была ниже предельного тарифа.

С 1 июля начали работу два других оператора - ООО «Экострой» и ООО «Комбинат Благоустройства». Первый задействовали в Александровском и Новоселицком районах, а также в Благодарненском городском округе, а второй - в Арзгирском, Буденновском, Левокумском районах и в Нефтекумском горокруге. В них тоже снизился тариф, поэтому в квитанциях за август уменьшится стоимость услуги.

Отметим, что с 1 января начнет работать региональный оператор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Минеральных водах. Он будет обслуживать весь район, а также прилегающие территории - Невинномысск, Андроповский, Кировский, Кочубеевский, Курский, Степновский районы и Советский городской округ.