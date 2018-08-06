Росстат: ставропольские педагоги, медсестры и ученые продолжают богатеть

6 Авг. 17:05 2018-08-06T17:08:10+03:00

За год средняя зарплата у научных сотрудников, медперсонала и преподавателей вузов выросла на десятки процентов

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Ставропольстат порадовал ставропольцев: средняя зарплата в регионе продолжает расти. Судя по данным, которые 2,5 тысячи организаций, где работает 86,3 тысячи человек, предоставили в службу статистики, в среднем бюджетники в крае стали жить намного лучше.

Особенно скачок в выплатах заметен у научных сотрудников. За год ии стали больше платить аж на 83 процента — в среднем 47 963 рубля. На втором месте по размерам повышению выплат — младший медперсонал. Тут в среднем получают теперь 24 391. Рост — 49 процентов! Замкнули тройку лидеров преподаватели вузов со средней зарплатой 53 514 рублей (40 процентов роста выплат за год!).

Удивительно, но при такой динамике реальные располагаемые денежные доходы, проще говоря, оставшиеся на проживание деньги после оплаты обязательных платежей, населения на Ставрополье в январе-мае 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года упали на 0,6 процента. И это даже с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей.

Средняя номинальная зарплата на Ставрополье составила за январь-май 27 111 рублей (выросла за год на 10%). Больше всего платят в сфере добычи полезных ископаемых (38,7 тыс.), в обеспечении энергоресурсами (38,4 тыс.), госуправлении (35,1) и финансово-страховой сфере (45,9 тыс.) При этом без учета малых предпринимателей в крае насчитывается 453 182 работника. Из них 82,5 тысячи трудятся в образовании, 83,8 тысячи — в здравоохранении, 53,3 тысячи — в госуправлении и соцобеспечении. При этом в здравоохранении и образовании больше всего совместителей, то есть людей работающих еще где-то либо не на одну ставку.