Юбилей Дербента обернулся уголовным делом для организатора
В Дагестане продолжается серия громких процессов против высокопоставленных чиновников. Генпрокуратура Российской Федерации вынесла обвинителньое заключение по делу главного организатора 2000-летия Дербента. Чиновник совершил служебный подлог, нанеся бюджету ущерб в 44 миллиона рублей.
— Утверждено обвинительное заключение по делу экс-руководителя «Дирекции по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 2000-летию Дербента» Магомеда Магомедова. Следствием установлено, что чиновник намеренно завысил строимость строительных работ по реконструкции городской набережной, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
В декабре 2016 года чиновник подписал документы, в которые были внесены недостоверные сведения. Таким образом, из бюджета подрядчику были выплачены лишние 44 миллиона рублей.
Вскоре чиновника обвинили в служебном подлоге на почве личной заинтересованности. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд города Махачкала.