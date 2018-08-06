2018-08-06T18:50:43+03:00
Происшествия

Юбилей Дербента обернулся уголовным делом для организатора

Чиновник «подарил» строительной фирме 44 миллиона бюджетных рублей
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Чиновник из личной заинтересованности внёс в документ ложные сведения о стоимости реконструкции набережнойЧиновник из личной заинтересованности внёс в документ ложные сведения о стоимости реконструкции набережнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане продолжается серия громких процессов против высокопоставленных чиновников. Генпрокуратура Российской Федерации вынесла обвинителньое заключение по делу главного организатора 2000-летия Дербента. Чиновник совершил служебный подлог, нанеся бюджету ущерб в 44 миллиона рублей.

— Утверждено обвинительное заключение по делу экс-руководителя «Дирекции по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 2000-летию Дербента» Магомеда Магомедова. Следствием установлено, что чиновник намеренно завысил строимость строительных работ по реконструкции городской набережной, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В декабре 2016 года чиновник подписал документы, в которые были внесены недостоверные сведения. Таким образом, из бюджета подрядчику были выплачены лишние 44 миллиона рублей.

Вскоре чиновника обвинили в служебном подлоге на почве личной заинтересованности. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд города Махачкала.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ставрополье разбогатело на налоговых сборах
В Дагестане завели дело против главного таможенника республики
Отдыхающие в парке Пятигорска стали свидетелями жесткого задержания преступника
На Ставрополье во время рыбалки скончался директор строительного управления
На Ставрополье осудили троих похитителей юной цыганки
Один из высших чинов МВД Карачаево-Черкесии подозревается в хищении 22 миллионов
За полгода Дагестан занял у государства 4 миллиарда рублей
На Ставрополье продали червивую рыбу
На Ставрополье мать утопила младенца в общественном туалете
Раритетный «Федя» своим ходом приехал на парад паровозов в Минводы
В КЧР на видео сняли «ГАЗель», летевшую со скоростью «Феррари»
На Ставрополье полиция накрыла изготовителя наркотиков
Знаменитый пятигорский Яшкин мост «поймал» еще одну самоуверенную ГАЗель
На Ставрополье полиция нашла пропавшего четырехлетнего ребенка
Во Владикавказе задержан хромой грабитель
В Ставрополе маршрутка сбила велосипедиста
Бывший уголовник на Ставрополье оклеветал своих знакомых, чтобы отомстить им
В Кисловодске осудили «белого мага» за мошенничество на 8 миллионов
В Ставрополе наркоман вызвал Скорую своим умирающим от передозировки друзьям
В Дагестане создадут парк памяти убитых богословов и погибших детей
Жуткая авария на Ставрополье попала на видео: один погиб, двое в больнице
Сбербанк принял участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»
Жительница Минвод прописала шесть иностранцев в "резиновой" квартире