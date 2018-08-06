Юбилей Дербента обернулся уголовным делом для организатора

6 Авг. 18:45 2018-08-06T18:50:43+03:00

Чиновник из личной заинтересованности внёс в документ ложные сведения о стоимости реконструкции набережной Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Дагестане продолжается серия громких процессов против высокопоставленных чиновников. Генпрокуратура Российской Федерации вынесла обвинителньое заключение по делу главного организатора 2000-летия Дербента. Чиновник совершил служебный подлог, нанеся бюджету ущерб в 44 миллиона рублей.

— Утверждено обвинительное заключение по делу экс-руководителя «Дирекции по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 2000-летию Дербента» Магомеда Магомедова. Следствием установлено, что чиновник намеренно завысил строимость строительных работ по реконструкции городской набережной, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В декабре 2016 года чиновник подписал документы, в которые были внесены недостоверные сведения. Таким образом, из бюджета подрядчику были выплачены лишние 44 миллиона рублей.

Вскоре чиновника обвинили в служебном подлоге на почве личной заинтересованности. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд города Махачкала.