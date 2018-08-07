Чеченские дети оказались самыми здоровыми в России

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-07T09:44:45+03:00

Медики выяснили, где в РФ меньше болеет подрастающее поколение

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По данным за прошлый год, регион России с самыми здоровыми детьми до 14 лет — Чечня. В этой северокавказской республике на каждые 100 тысяч детского населения приходится примерно около 62 тысяч заболеваний.

Далее следуют: еще один регион Северного Кавказа Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Вместе с тем самое большое количество болезней среди детей до 14 лет в Российской Федерации медиками отмечается в следующих субьектах: Ямало-Ненецком АО (352 120), Чукотском Автономном округе (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) , а также Архангельской области (333 831,2).

В среднем же, по данным Минздрава нашей страны, по России на каждые 100 тысяч детей приходится примерно около 221 104,6 заболеваний, передает телеканал RT.

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Также в этом рейтинге находится и Кабардино-Балкария (подробнее).