2018-08-07T13:21:03+03:00
Общество

Владимир Путин приедет на форум «Машук» в Пятигорск

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в Кремле
Татьяна ГУЩИНА
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Владимир Путин еще ни разу еще не был на форуме «Машук». Фото: KREMLIN.RUВладимир Путин еще ни разу еще не был на форуме «Машук». Фото: KREMLIN.RU
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В Пятигорске совсем скоро стартует Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». Все уже готово к открытию, которое состоится 10 августа. А 15 августа, возможно, его посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле.

Организаторы форума пока никак не комментируют возможный визит главы государства. В планах он не намечен. Но отмечают, что если он приедет, то им будет, что показать президенту. На нынешний форум (а он состоится в этом году в девятый раз) приедут более 2 тысяч ребят со всего Северного Кавказа — самый цвет и лучшие умы региона. Они привезут более 400 проектов, чтобы представить бизнес-сообществу. На 28 интерактивных площадках ежедневно будут работать группы по таким направлениям, как ораторское мастерство, личностный рост, спорт, культура, безопасность и другие.

Кстати, Владимир Путин ни разу еще не был на форуме «Машук», который ежегодно организуют аппарат полномочного представителя президента России в СКФО, правительство Ставрополья при поддержке Министерства образования и науки России и Федерального агентства по делам молодежи. Ранее президент посещал молодежные форумы «Таврида» и «Территория смыслов».

Тем не менее премьер-министр Дмитрий Медведев уже два раза приезжал на «Машук» - в 2013 и 2014 годах.

На организацию лагеря «Машук-2018» в Пятигорске направили более 36 млн рублей. Он пройдет в две смены с 10 по 24 августа.

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