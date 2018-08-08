2018-08-08T12:38:29+03:00
Происшествия

В Ингушетии мажоры протаранили полицейский автомобиль и поехали дальше

Сейчас ведется поиск скрывшихся правонарушителей [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
В Ингушетии мажоры протаранили полицейский автомобиль и поехали дальшеВ Ингушетии мажоры протаранили полицейский автомобиль и поехали дальшеФото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

В Назрани автомобиль местных мажоров ударил патрульную машину полиции и поехал дальше, не остановившись.

Запись инцидента в среду, 8 августа, опубликована в Instagram пользователем majorka_777_. Видео сопровождается комментарием «И такое бывает. Как бы вы поступили в такой ситуации?».

Сейчас по данному поводу ведется следствие. Правоохранители просматривают данное видео и выясняют, когда именно произошло данное событие и кто был за рулем автомобиля нарушителей.

По предварительным данным. управлял автомобилем сын одного из крупных местных бизнесменов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мажор в Ингушетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мажор из Дагестана промчался на Audi со скоростью почти в 400 км/ч

Парень выложил в Instagram видео своего заезда (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье утонул восьмилетний ребенок
Начальница железнодорожного вокзала в Ессентуках попалась на взятке
Под Ставрополем в драке погиб мужчина
Магистратура РАНХиГС в Пятигорске - адресная подготовка управленческих кадров
В Кабардино-Балкарии годовалый малыш утонул в бассейне
Чеченский боевик приговорен к 20 годам колонии за нападение на военнослужащих
Рамзан Кадыров раскрыл секрет, почему чеченские дети самые здоровые в России
В Северной Осетии на газоне нашли брошенную девочку
Потребительские кредиты Сбербанка стали доступнее
В Пятигорской городской детской больнице прошла акция ВТБ «Мир без слез»
В КБР в бассейне утонул маленький ребенок
Росприроднадзор провел на "Невинномысском Азоте" публичные обсуждения
На Ставрополье выделили квартиры 18 ветеранам Великой Отечественной
На Ставрополье 14-летний подросток пойдёт под суд за грабежи и рэкет
В КБР объявлено штормовое предупреждение
День физкультурника на Кавминводах отметят массовой зарядкой и состязанием силачей
В Дагестанском селе 2-летний ребёнок заживо сгорел в машине
Открывший стрельбу на свадьбе дагестанец попал под следствие
На Ставрополье в столкновении семи автомобилей погибли два человека
Прямая линия с ипотечными консультантами открыта для покупателей жилья в «Гармонии»
На Ставрополье придут сильнейшие ливни и грозы
Высокопоставленный чиновник МВД по КЧР арестован за хищение средств
В Ставрополе задержали вандала, изуродовавшего изваяния у входа в музей
Певица Виктория Лозовская из Железноводска стала лауреатом Всероссийского фестиваля
На Ставрополье не будут выдавать права с микрочипами
Ставрополье разбогатело на налоговых сборах
В Дагестане завели дело против главного таможенника республики
Отдыхающие в парке Пятигорска стали свидетелями жесткого задержания преступника