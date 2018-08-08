В Ингушетии мажоры протаранили полицейский автомобиль и поехали дальше
В Назрани автомобиль местных мажоров ударил патрульную машину полиции и поехал дальше, не остановившись.
Запись инцидента в среду, 8 августа, опубликована в Instagram пользователем majorka_777_. Видео сопровождается комментарием «И такое бывает. Как бы вы поступили в такой ситуации?».
Сейчас по данному поводу ведется следствие. Правоохранители просматривают данное видео и выясняют, когда именно произошло данное событие и кто был за рулем автомобиля нарушителей.
По предварительным данным. управлял автомобилем сын одного из крупных местных бизнесменов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мажор в Ингушетии.
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