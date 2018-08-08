В Дагестане дело четырёх боевиков из банды Басаева передано в суд
В Дагестане передано в суд дело четырёх членов террористической группировки Шамиля Басаева и Хаттаба. Боевиков обвиняют в вооружённом мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
— Перед судом предстанут четыре жителя Ставропольского края. Уголовные дела в отношении Дамира Мухатдинова, Батырбека Бакиева, Марата Даутова и Руслана Аджибрагимова с обвинительным заключением прокурора переданы в суд Дагестана для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.
По данным следователей, четверо жителей Ставрополья добровольно вступили в состав террористической группировки под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба и совершили ряд особо тяжких преступлений. Среди них особое место занимает вооружённый мятеж с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации.
В период с 7 до 24 августа около 1000 боевиков, среди которых были и нынешние фигуранты, вооружённые огнестрельным оружием, взрывпакетами и гранатами вторглись на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, дав начало второй чеченской войне. В результате этого вторжения были убиты 33 человека, ещё 34 получили различные ранения и другие повреждения.
— Также бывшие участники бандформирований обвиняются в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — дополнили в Следкоме.
Уголовные дела четырёх фигурантов переданы в суд, однако в ведомстве подчеркнули, что расследование по факту вооружённого мятежа продолжится. Сейчас в федеральном розыске значатся ещё 28 человек, ещё 2 бывших боевика пойманы и находятся под следствием.