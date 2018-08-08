В Дагестане дело четырёх боевиков из банды Басаева передано в суд

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-08T12:59:53+03:00

Им вменяют вооружённый мятеж, бандитизм и посягательство на жизнь правоохранителей

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В Дагестане передано в суд дело четырёх членов террористической группировки Шамиля Басаева и Хаттаба. Боевиков обвиняют в вооружённом мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

— Перед судом предстанут четыре жителя Ставропольского края. Уголовные дела в отношении Дамира Мухатдинова, Батырбека Бакиева, Марата Даутова и Руслана Аджибрагимова с обвинительным заключением прокурора переданы в суд Дагестана для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По данным следователей, четверо жителей Ставрополья добровольно вступили в состав террористической группировки под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба и совершили ряд особо тяжких преступлений. Среди них особое место занимает вооружённый мятеж с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации.

В период с 7 до 24 августа около 1000 боевиков, среди которых были и нынешние фигуранты, вооружённые огнестрельным оружием, взрывпакетами и гранатами вторглись на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, дав начало второй чеченской войне. В результате этого вторжения были убиты 33 человека, ещё 34 получили различные ранения и другие повреждения.

— Также бывшие участники бандформирований обвиняются в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — дополнили в Следкоме.

Уголовные дела четырёх фигурантов переданы в суд, однако в ведомстве подчеркнули, что расследование по факту вооружённого мятежа продолжится. Сейчас в федеральном розыске значатся ещё 28 человек, ещё 2 бывших боевика пойманы и находятся под следствием.