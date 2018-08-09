Рамзан Кадыров рассказал, зачем приютил слепого кота
Глава Чечни посвятил всемирному Дню кошек 8 августа целый пост в своем Телеграм-канале.
Кадыров выложил в сеть новое фото своего любимого кота - питомца Дарира. Руководитель Чеченской Республики уточнил, что этого кота он самолично взял из приюта в 2016 году. Кадыров заявил, что забрал именно этого слепого котенка, поскольку его поразило крайне смиренное поведение Дарира в приюте.
- У Дарира была весьма сложная жизнь, но он не сдался под тяжелыми ударами судьбы. Он в приюте не жаловался, а смиренно решил, что никому теперь не нужен, не мяукал, и не заискивал, как другие коты, не просил лакомства- написал глава Чечни. - Теперь он мой верный друг и мудрый помощник! Мы практически не расстаемся с ним.
Напомним, что 8 августа вся планета отмечала Всемирный день котов. Этот день призван привлечь внимание людей к проблемам бездомных братьев наших меньших.
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