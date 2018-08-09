Житель Дальнего Востока нашел в Чечне 11 братьев и сестер, о которых раньше не знал

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-09T11:56:03+03:00

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49-летний житель Дальнего Востока искал своего родного отца, а неожиданно обрел огромную семью в Чечне. Ибрагим Абубакаров всю жизнь пытался узнать, хоть что-нибудь о своих родственниках, но его мать отказывалась что-либо рассказывать.

Ибрагиму удалось узнать кто его отец, но было слишком поздно - мужчина скончался еще десять лет назад. Но, неожиданно оказалось, что он оставил после себя большую семью и у Абубакарова теперь есть 11 братьев и сестер, которые и не подозревали о своем дальневосточном родственнике.

Спустя несколько месяцев после того, как амурчанин связался со своими братьями и сестрами, он прилетел в Грозный. В аэропорту его встречали родные люди, которые рады рассказать Ибрагиму о жизни отца, сообщает ЧГТРК «Грозный» .

В Чечне Абубакаров планирует провести целый месяц со своей новой семьей. Братья планируют провезти его по всей республике, чтобы он наконец-то узнал свою историческую родину.

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