Дагестан оказался на последнем месте рейтинга по доступности бензина

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-09T14:18:27+03:00

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Росстат составил рейтинг регионов с самым дешевым и с самым дорогим бензином в стране. Благодаря вычислениям стало известно, где в России жители на свою среднемесячную зарплату могут купить больше всего топлива марки АИ-92.

Оказалось, что регионы Северного Кавказа практически в полном составе очутились в конце списка. Хуже всего дела обстоят в Дагестане. Здесь литр АИ-92 в среднем стоит 44 рубля и жители на свои зарплаты могут купить всего 457 литров.

Предпоследнее место досталось Кабардино-Балкарии - 483 литра, а третье с конца - Карачаево-Черкесии с 493 литрами. Бензин здесь стоит 43,26 рубля и 42,37 рубля соответственно.

Чуть лучше ситуация обстоит в Ингушетии. Здесь жители могут позволить себе 500 литров. Чечня обогнала этот показатель на 6 литров, а Северная Осетия на 18 литров.

Самый доступный бензин марки АИ-92 на Северном Кавказе нашелся в Ставропольском крае. Стоит он там 42,99 рубля за литр и местные жители могут покупать себе по 566 литров в месяц.