2018-08-10T12:39:04+03:00
Общество

Росстат: Чечня спасет Россию от вымирания

Повышать рождаемость в стране будут за счет Северного Кавказа
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
На Северном Кавказе нет проблем с рождаемостьюНа Северном Кавказе нет проблем с рождаемостьюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Регионы Северного Кавказа будут отвечать за уровень рождаемости в России к 2020 году. Именно за счет них, а также Сибири, по мнению экспертов, этот показатель будут расти.

Лучшие демографические показатели прогнозируются в тех регионах, где семейные традиции имеют особенную ценность, а, благодаря региональным и федеральным программам, молодым семьям оказывается всесторонняя поддержка.

Как говорится в прогнозе Росстата и Министерства труда и социальной защиты, который цитирует "Известия", в течение ближайших лет в Чечне, а именно в этом регионе один из самых высоких уровней рождаемости, каждая женщина будет производить на свет минимум двух детей.

Запланированный показатель рождаемости в Чечне - 2,92 малыша на семью. Больше детей будет только в Тыве, здесь показатель 3,4. Тройку самых плодовитых регионов республика Алтай с ожидаемым показателем - 2,9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестан оказался на последнем месте рейтинга по доступности бензина

Названы регионы с самым дорогим топливом (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Пьяные ставропольцы устроили массовую драку
В «Гармонии» выступят «Витамины» и покажут огненное шоу
Путин назвал “Машук-2018” “авторитетной площадкой”
В Черкесске младенец попал в реанимацию из-за 4-дневного голодания
В Пятигорске мать подозревают в причинение смерти по неосторожности 7-летнему сыну
В Ставрополе изъяли огромное количество наркотических средств
Жительница Кисловодска заработала 6 миллионов рублей, обманув обманутых покупателей БАДов
В Дагестане ударило током подростков, пытавшихся залезать на крышу вагона
Ставропольчанка получила срок за издевательства над ребенком
В Ставрополе попали в аварию легковушка и грузовик
В Дагестане задержали вербовщика террористов
В Чечне мужчина убил восьмилетнего мальчика из-за ненависти к его отцу
Глава КБР выразил соболезнования родственникам погибших в горах росгвардейцев
На Ставрополье стали в восемь раз больше болеть корью