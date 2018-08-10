Росстат: Чечня спасет Россию от вымирания

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-10T12:39:04+03:00

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Регионы Северного Кавказа будут отвечать за уровень рождаемости в России к 2020 году. Именно за счет них, а также Сибири, по мнению экспертов, этот показатель будут расти.

Лучшие демографические показатели прогнозируются в тех регионах, где семейные традиции имеют особенную ценность, а, благодаря региональным и федеральным программам, молодым семьям оказывается всесторонняя поддержка.

Как говорится в прогнозе Росстата и Министерства труда и социальной защиты, который цитирует "Известия", в течение ближайших лет в Чечне, а именно в этом регионе один из самых высоких уровней рождаемости, каждая женщина будет производить на свет минимум двух детей.

Запланированный показатель рождаемости в Чечне - 2,92 малыша на семью. Больше детей будет только в Тыве, здесь показатель 3,4. Тройку самых плодовитых регионов республика Алтай с ожидаемым показателем - 2,9.

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