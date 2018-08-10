В Махачкале на видео попал взрыв, уничтоживший памятник на въезде в город

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-10T13:32:41+03:00

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Сегодня утром, 10 августа, на въезде в Махачкалу направленным взрывом демонтировали стелу для строительства транспортной развязки. Об этом сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации.

По словам представителя ведомства, работа по ликвидации сильно мешавшего дорожного движению памятника была проведена на федеральной трассе М-29 «Кавказ» на участке от северного поста сотурдников ГИБДД в сторону города Буйнакска.

- Специалисты-взрывотехники демонтировали стелу с помощью направленного контролируемого взрыва. Территорию сейчас рабочие освобождают от мусора для начала планового комплекса мероприятий, - уточнили в администрации города.

Уточняется, что новая эстакада позволит беспрепятственно, не снижая предельно допустимую скорость, проезжать автомобилям по федеральной автодороге в направлении города. Также легко станет и выезжать из столицы Дагестана.