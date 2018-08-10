2018-08-10T13:32:41+03:00
Общество

В Махачкале на видео попал взрыв, уничтоживший памятник на въезде в город

Стелу ликвидировали по приказу городской мэрии
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация МахачкалыФото: администрация Махачкалы
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 10 августа, на въезде в Махачкалу направленным взрывом демонтировали стелу для строительства транспортной развязки. Об этом сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации.

По словам представителя ведомства, работа по ликвидации сильно мешавшего дорожного движению памятника была проведена на федеральной трассе М-29 «Кавказ» на участке от северного поста сотурдников ГИБДД в сторону города Буйнакска.

- Специалисты-взрывотехники демонтировали стелу с помощью направленного контролируемого взрыва. Территорию сейчас рабочие освобождают от мусора для начала планового комплекса мероприятий, - уточнили в администрации города.

Уточняется, что новая эстакада позволит беспрепятственно, не снижая предельно допустимую скорость, проезжать автомобилям по федеральной автодороге в направлении города. Также легко станет и выезжать из столицы Дагестана.

Контролируемым взрывом демонтировали стелу на въезде в Махачкалу.Утром 10 августа стела, находящаяся на северном въезде в город было демонтирована. Здесь планируется строительство транспортной развязки. https://chernovik.net/content/lenta-novostey/kontroliruemym-vzryvom-demontirovali-stelu-na-vezde-v-mahachkalu

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
На Ставрополье предотвратили продажу наркотиков и оружия
В Ингушетии мажоры попали в ДТП с полицейской машиной и скрылись
На Ставрополье заживо сгорела пожилая женщина
Пьяные ставропольцы устроили массовую драку
В «Гармонии» выступят «Витамины» и покажут огненное шоу
Путин назвал “Машук-2018” “авторитетной площадкой”
В Черкесске младенец попал в реанимацию из-за 4-дневного голодания
В Пятигорске мать подозревают в причинение смерти по неосторожности 7-летнему сыну
В Ставрополе изъяли огромное количество наркотических средств
Жительница Кисловодска заработала 6 миллионов рублей, обманув обманутых покупателей БАДов
В Дагестане ударило током подростков, пытавшихся залезать на крышу вагона
Ставропольчанка получила срок за издевательства над ребенком
В Ставрополе попали в аварию легковушка и грузовик
В Дагестане задержали вербовщика террористов
В Чечне мужчина убил восьмилетнего мальчика из-за ненависти к его отцу
Глава КБР выразил соболезнования родственникам погибших в горах росгвардейцев
На Ставрополье стали в восемь раз больше болеть корью