Учения «Россетей» в Дагестане: «Идем на опережение»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-10T16:21:12+03:00

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В Сергокалинском районе Республики Дагестан прошло выездное совещание, где обсуждались текущие вопросы проведения учений группы компаний «Россети» на данной территории.

В совещании приняли участие зампред правительства РД Рамазан Джафаров, главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев, главный инженер МРСК Северного Кавказа Борис Мисиров, заместитель гендиректора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков, глава Сергокалинского района Магомед Омаров, представители силовых структур.

В районе работают специалисты МРСК Северо-Запада и «Ленэнерго». И, как констатируют местные власти, работают хорошо, в рамках графика, с населением общий язык нашли.

- К нам в район прибыли 245 специалистов с техникой, материалами, - рассказывает Расул Османов, начальник Сергокалинских РЭС. - Встретили мы их нормально. У нас сложились добрые отношения. И жители с пониманием относятся к временным отключениям электроснабжения в связи с проводимыми работами, потому что уже почувствовали улучшение. Теперь подождем до сентября - уверены, потери электроэнергии в сетях в нашем районе снизятся.

Со всеми поставленными задачами участники учений справляются

По словам Рамазана Джафарова, «ни одного инцидента между жителями и приехавшими в республику специалистами «Россетей» не произошло».

- Работа с населением была проведена во всех районах, - сказал он. - Всячески помогают нам поддерживать порядок сотрудники полиции, нацгвардии, МЧС. Есть только пожелание со стороны местных жителей об увеличении объема работ: просят побольше опор, проводов заменить, трансформаторов отремонтировать. Это связано с тем, что люди уже почувствовали эффект от проведенных работ - улучшилось качество подачи электроэнергии потребителям.

- В селах, хуторах горной части района электросети тоже нуждаются в реконструкции, - выразил общую просьбу глава района Магомед Омаров (энергетики его очень хвалят за поддержку и оперативное решение вопросов).

На что главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев ответил:

- У нас есть задача - навести порядок в Дагестане в нашей сфере, и в течение пяти лет мы его наведем, будьте уверены!

Глава района также обозначил проблему «подвешенных в воздухе», то есть бесхозяйных сетей. Ее необходимо решать сообща, уверены представители «Россетей».

- Главное - вам надо провести сложную юридическую процедуру признания этого имущества бесхозяйным. Затем следует передача его в собственность субъекта, то есть муниципалитета, а муниципалитет, в свою очередь, уже вправе передавать его энергетикам, - разъяснил Дмитрий Гвоздев.

О том, что для выполнения работ в районе необходима дополнительная специализированная техника, напомнил начальник Сергокалинских РЭС Расул Османов:

- Нам хотя бы одну вышку оставили из привезенной техники.

- 54 единицы спецтехники после учений точно останется в республике. Думаю, вышка вам найдется, - тут же комментирует запрос главный инженер компании.

Вечером на общем заседании оперативного Штаба по проведению учений подводили итоги дня и анализировали динамику проведения работ на всех территориях Дагестана, охваченных мероприятиями. По мнению главного инженера «Россетей» Дмитрия Гвоздева, который возглавляет штаб, практически все участники учений с задачей справляются, действуют в рамках заявленного плана. А многие уже пошли на перевыполнение. Например, в Сергокалинском районе отремонтировали 35 незапланированных трансформаторных пункта (ТП). И такие темпы на этот период почти во всех районах присутствия ДЗО «Россетей» в Дагестане.

Только цифры

На 8 августа энергетиками всех ДЗО ПАО «Россети» отремонтировано 241 ТП (100% плана), установлено 5550 новых опор (74% плана), смонтировано 379,77 самонесущего изолированного провода (СИП) (63% плана), установлено 12 862 прибора учета (69% плана) и 999 устройств сбора и передачи данных - УСПД (67% плана).