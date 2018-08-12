2018-08-12T13:05:54+03:00
Общество

Рамзан Кадыров на «Машуке»: Молодёжь во многом превосходит нас

Глава Чечни похвалил подрастающее поколение и назвал самую острую проблему, которую предстоит решить
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров считает, что молодое поколение превосходит современников в широте взглядовРамзан Кадыров считает, что молодое поколение превосходит современников в широте взглядовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров отдал дань уважения молодёжи и озвучил самую острую проблему нового поколения во время посещения форума «Машук-2018». Об этом глава Чечни сообщил в социальных сетях.

— Сегодня я встретил много умных, приветливых, творческих, стремящихся работать на благо Северо-Кавказского региона и России в целом молодых людей. Скажу честно — даже не хотелось уезжать! Это так здорово, что каждый год подрастающее поколение может встречаться на единой площадке, общаться с представителями федеральной власти, с руководителями регионов, обмениваться опытом, создавать новые проекты, получать поддержку, — поделился впечатлениями Рамзан Кадыров.

По мнению чеченского лидера, главным залогом будущих успехов России становится высокий интеллектуальный и духовный уровень развития, амбициозность молодого поколения. Не скупясь на комплименты, Кадыров отметил, что в некоторых аспектах молодёжь превосходит нынешнее поколение.

Молодежь Северного Кавказа — самая непьющая в стране Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодежь Северного Кавказа — самая непьющая в странеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Для меня очень важны такие встречи с молодым поколением, которое будет после нас заниматься строительством нашего государства, и они уже сейчас показывают, что ни в чем не уступают, а где-то уже превосходят нас в широте своих взглядов, — считает глава Чечни.

Кроме того, говорили на форуме и о молодёжи Северного Кавказа. Главным достижением стало практически полное отсутствие алкогольной зависимости среди молодых людей в СКФО. Но не обошли в разговоре стороной и «главный бич» подрастающего на Кавказе поколения.

— В рейтинге организации «Трезвая Россия» Чечня на 1-ом месте, так как у нас здоровый образ жизни в приоритете. Однако у нас есть серьёзные проблемы с наркоманией, в частности с торговцами «Лирикой». Эту проблему мы должны победить в зародыше, нужно искать места, провизоров, которые формируют эту ситуацию и жестоко наказывать. Только с помощью жестких мер мы обеспечим нашей молодёжи самое светлое будущее и защитим её от этой угрозы, — резюмировал Рамзан Кадыров.

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