Компания ВТБ Страхование на треть увеличила объем сборов в Ставропольском крае

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-13T12:39:03+03:00

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По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование в Ставропольском крае составил 140,6 млн рублей, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую долю сборов (91%) составляет розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 22,3 тысячи договоров.

Василий Скрипник, и. о. директора филиала ВТБ Страхование в Ставрополе, прокомментировал:

- В этом году наша компания продолжает укреплять позиции на региональном рынке. Мы уделяем большое внимание развитию продуктов для розничных клиентов и стремимся, чтобы жителям были доступны все виды страхования, которые широко используются в мировой практике.

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