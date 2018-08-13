2018-08-13T12:39:03+03:00
Экономика

Компания ВТБ Страхование на треть увеличила объем сборов в Ставропольском крае

Наибольшую долю составляет розничное направление
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За полгода страховая компания заключила на Ставрополье 22,3 тысячи договоровЗа полгода страховая компания заключила на Ставрополье 22,3 тысячи договоров
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По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование в Ставропольском крае составил 140,6 млн рублей, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую долю сборов (91%) составляет розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 22,3 тысячи договоров.

Василий Скрипник, и. о. директора филиала ВТБ Страхование в Ставрополе, прокомментировал:

- В этом году наша компания продолжает укреплять позиции на региональном рынке. Мы уделяем большое внимание развитию продуктов для розничных клиентов и стремимся, чтобы жителям были доступны все виды страхования, которые широко используются в мировой практике.

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