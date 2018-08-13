2018-08-13T12:52:14+03:00
Экономика

За полгода жители Северного Кавказа заняли у банков 136 млрд рублей

Только Ставрополье погрязло в кредитах на 72,3 млрд рублей
Евгения СОКОРЕВА
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Ранее регионы СКФО признали худшими плательщиками по кредитамРанее регионы СКФО признали худшими плательщиками по кредитамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За первое полугодие 2018-го население СКФО взяло кредитов на 135,9 млрд рублей (+42,6% роста в сравнении с аналогичным периодом 2017 года).

И как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" специалисты Южного ГУ Банка России, больше всех у банков "одолжили" ставропольцы - 72,3 млрд рублей. Ставропольский край даже занял третье место среди регионов ЮФО по наибольшему объему займа.

Растет на Северном Кавказе и общая цифра по ипотекам (+23,9%). На 1 июля 2018-го показатель перевалил за 129 млрд рублей.

Как объясняют аналитики, кредитов стали брать больше из-за понижения процентных ставок.

Напомним, в апреле этого года регионы СКФО признали лидерами по числу просроченных кредитов в стране. Худший результат показала Ингушетия и Карачаево-Черкесия, Ставрополье также попало в аутсайдеры рейтинга.

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