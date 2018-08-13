Школьник из Абхазии нарушил госграницу, чтобы почитать любимую книгу

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-13T14:06:22+03:00

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Школьник из Абхазии хотел почитать в тишине и незаконно пересек государственную границу. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, 14-летний подросток не планировал нарушать законы и просто очень любит книги.

В ведомстве отметили, что в один из летних дней пограничники несли службу и вдруг заметили паренька, который вброд пересекал реку Псоу, являющуюся частью российско-абхазской границы.

Силовики тут же выдвинулись на задержание нарушителя и смогли его поймать уже в России, недалеко от города Сочи. Оказалось, что паренек просто искал тихое место на природе, чтобы почитать свою либмую книгу - "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. И неожиданно для себя пересек государственную границу.

Как только к нему подошли пограничники, паренек сдался и не стал сопротивляться задержанию. Когда его доставили в ближайшее подразделение, то мальчик был шокирован новостью о том, что он своей прогулкой нарушил законодательство двух государств.

Так как подросток является гражданином Абхазии и по российскому законодательству не может нести административную и уголовную ответственность, его передали властям республики.