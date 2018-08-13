2018-08-13T14:06:22+03:00
Общество

Школьник из Абхазии нарушил госграницу, чтобы почитать любимую книгу

Подростка задержали недалеко от Сочи
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Подростка задержали недалеко от СочиПодростка задержали недалеко от СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Школьник из Абхазии хотел почитать в тишине и незаконно пересек государственную границу. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, 14-летний подросток не планировал нарушать законы и просто очень любит книги.

В ведомстве отметили, что в один из летних дней пограничники несли службу и вдруг заметили паренька, который вброд пересекал реку Псоу, являющуюся частью российско-абхазской границы.

Силовики тут же выдвинулись на задержание нарушителя и смогли его поймать уже в России, недалеко от города Сочи. Оказалось, что паренек просто искал тихое место на природе, чтобы почитать свою либмую книгу - "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. И неожиданно для себя пересек государственную границу.

Как только к нему подошли пограничники, паренек сдался и не стал сопротивляться задержанию. Когда его доставили в ближайшее подразделение, то мальчик был шокирован новостью о том, что он своей прогулкой нарушил законодательство двух государств.

Так как подросток является гражданином Абхазии и по российскому законодательству не может нести административную и уголовную ответственность, его передали властям республики.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Новости 24
Участники форума «Машук» получили гранты на миллиард рублей
В Кабардино-Балкарии осудят сбежавшего 23 года назад убийцу
ДТП с внедорожником в Будённовском районе унесло жизни трёх человек
В Ставрополе установят 720 гирлянд почти за 30 миллионов рублей
В Северной Осетии иностранец осуждён за шантаж с эротическими фото
В Пятигорске ищут пропавшего 27-летнего мужчину
Ставропольцев ждет жаркая и солнечная рабочая неделя
Участники молодежного форума «Машук» сдали 12 литров крови
В Ставрополе "КамАЗ" снес опору освещения
В КБР бизнесмен задолжал государству 3,7 миллиарда рублей
Владимир Путин: К 2025 году в Каспийске появится большегрузный порт
Правительство Ставрополья подало в суд на 24 управляющие компании
Арестованный за коррупцию вице-премьер Дагестана заявил, что был похищен силовиками
Губернатор Ставрополья поздравил лётчиков с днём ВВС России
Неизвестные обокрали святилище Хуыцауы дзуар во Владикавказе
В Дагестане вышедшая из берегов река размыла трассу
В Ставрополе молодой мужчина погиб под косёсами «ГАЗели»
Два удаления помогли московскому «Спартаку» переиграть «Анжи»
У туриста из Австрии остановилось сердце при подъеме на Эльбрус
Сбербанк выступил партнером Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»
В Дагестане обнаружили тайник с боеприпасами
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров открыл Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»
Самка тарантула с полсотней детенышей напугала жителей Ставрополя
Сбербанк перешел на электронное взаимодействие с государственными органами
На Кавминводах пресекли деятельность международной экстремистской организации
В Ессентуки съехались лучшие барабанщики страны на фестиваль «Драмфест»
Ставрополец, проезжая на машине село, прихватил чужой прицеп
Театр имени Вахтангова везет «Матренин двор» Солженицына в Кисловодск
На Ставрополье распалось почти шесть тысяч семей