Ставропольского судью лишили полномочий за люксовый БМВ

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-13T17:10:27+03:00

Свое авто он оценил в 325 тысяч рублей

Михаил Гречка забыл указать машину в декларации, а потом продал ее жене

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Завершилась громкая история вокруг отставки ставропольского судьи Михаила Гречки. Апелляционная жалоба судьи, недовольного отстранением без полагающихся в отставке привилегий и льгот, осталась без удовлетворения.

- Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда России решение Верховного Суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Гречки М.В. - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда

Еще 20 октября 2017 года квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратили отставку судьи Ставропольского краевого суда Михаила Гречки за нарушения закона "О статусе судей в Российской Федерации" и Кодекса судейской этики, допущенные им в должности судьи и после ухода.

По данным суда, в 2014 году Гречка не задекларировал купленный якобы жене BMW 530d Drive Gran Turismo за 3,125 млн рублей, который потом ей же продал:

- Автомобиль, который стоит более 3 млн рублей, Гречка продал своей жене за 325 тысяч, - рассказала пресс-секретарь Ставропольского краевого суда Елена Чуруда.

С 2013-го по 2016-й ставропольский судья провел около полусотни дел, в которых интересы подзащитного представлял его брат Анатолий. Сам Михаил Гречка заявил, что родственника не было на заседаниях с его личным участием, и в своих действиях он не видит конфликта интересов.

- Более того, брат стал защитником в тот момент, когда я уже несколько лет занимал пост судьи, - утверждал Михаил Гречко.

Но самым вопиющим стало разглашение Гречкой персональных данных председателя краевого суда - вплоть до указания домашнего адреса, а также жалобы на него, его заместителя, прокурора и следователя во всевозможные органы власти с информацией, которая не соответствовала действительности и порочила их репутацию.

Гречка пытался обжаловать лишение привилегий в Верховном Суде РФ, но 24 января 2018-го получил отказ, который подтвердила и апелляционная инстанция.

Напомним, по закону судье в отставке полагаются особые блага - от права на бесплатный проезд в общественном транспорте до хорошей пенсии.