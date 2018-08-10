Россия потребовала объяснить задержание дочери главы УФМС Чечни

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-10T12:49:51+03:00

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Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле направило запрос с требованием объяснить задержание дочери главы УФМС Чечни. По версии турецких следователей, девушка была женой влиятельного террориста, принадлежавшего к группировке ИГИЛ*. Однако с доказательствами этого факта отечественных дипломатов не ознакомили.

— После появившихся в СМИ сообщений о задержании гражданки России Седы Дудуркаевой Генконсульство РФ направило в компетентные органы официальный запрос с просьбой объяснить обстоятельства и причины задержания. Согласно действующей двухсторонней дипломатической конвенции, сведения об этом должны быть предоставлены в определённые сроки, которые на данный момент грубо нарушены, — рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе посольства РФ в Турции.

По данным турецких СМИ, в частности Daily Sabah, гражданка России Седа Дудуркаева была задержана 4 июля с двумя малолетними сыновьями 3,5 и 1,5 лет. Её подозревают в связях с участниками бандформирований. Журналисты сообщили, что девушка была женой влиятельного террориста ИГИЛ Абу Омара аш-Шишани (настоящее имя Тархан Батирашвили). Сам супруг, вероятнее всего, был убит на территории Ирака в 2016 году.

Позже суд выбрал для Дудуркаевой меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако официальной информации об этом в посольстве Российской Федерации так и не дождались.

По словам матери задержанной, девушка не имеет и не имела никаких связей с боевиками.

Дата суда над Дудуркаевой, по сведениям отечественных дипломатов, станет известна в середине августа.

*ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация

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Вместе с девушкой были задержаны её малолетние дети 3,5 и 1,5 лет. Суд над арестованной дочерью чеченского чиновника пройдет в середине августа (подробности).

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