Владимир Путин впервые посетит молодёжный форум «Машук»

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-14T17:46:29+03:00

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Президент России Владимир Путин посетит молодёжный форум «Машук-2018» и пообщается с инициативной молодёжью. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Кремля.

Форум, основной темой которого в этом году стала популяризация идеалов добровольчества и волонтёрства, заслужил повышенное внимание президента. Владимир Путин дистанционно обратился к участникам «Машука» в день открытия, а теперь смог найти в своём плотном графике место для визита. Беседа президента с представителями активной молодёжи станет первой за девять лет существования площадки.

По заявлениям самого президента, ему «Машук» в первую очередь импонирует как авторитетная площадка для обсуждения перспективных проектов и эффективной поддержки предпринимательских и общественных инициатив. Амбициозность россиян, принимающих участие в форуме, становится залогом плодотворного развития Северного Кавказа.

В этом году участие в форуме, проходящем у подножия горы Машук в курортном Пятигорске, примут порядка двух тысяч молодых людей из 31 региона Росии и зарубежных стран. В этом году на форуме будет разыграно 83 миллиона рублей грантового фонда, которые пойдут на реализацию самых ярких и инновационных проектов.

Встреча молодежи «Машука-2018» с президентом Российской Федерации состоится в среду, 15 августа.

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