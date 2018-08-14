Рамзан Кадыров нашёл способ дать отпор «мировой империи под эгидой США»

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-14T19:12:35+03:00

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Рамзан Кадыров разразился гневом в ответ на новые санкции Соединённых Штатов. Само это слово, по мнению чеченского лидера, определяет нашу эпоху, как раньше её определяли слова «перестройка» и «перезагрузка».

— Днём и ночью по ТВ и радио ведущие, гости, эксперты, аналитики и политологи только и говорят про санкции США и Европы. Это слово сейчас просто на первом месте. Кто-то уже объявил, другие готовятся, третьи заявляют, что никогда не используют их в дипломатическом диалоге с Россией. Нам сразу стало понятно, что это не спонтанные меры противодействия, имеющие какое-либо отношение к международной ситуации, Крыму, Донбассу или Солсбери. Очевидно, что данный пакет санкций был разработан задолго до этих событий и ждал своего часа, чтобы шаг за шагом вводить их в действие. Не было бы в истории Скрипалей, нашли или создали бы иной повод, а если не было бы никакого, то обвинили бы в том, что не подаём повода, — проанализировал сложившуюся ситуацию глава Чеченской Республики в социальных сетях.

Рамзан Кадыров возмущён санкционной политикой США и ВеликобританииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров уверен, что сейчас на международной арене царит абсолютный хаос, а дипломатические отношения сменились тотальной подтасовкой фактов. И правит этим балом, по мнению чеченского лидера, одиозный Госдеп.

— Мир вступил в новую реальность. Здесь США, Британия и их немногочисленные союзники перечеркнули все нормы и правила международных взаимоотношений. Они не считаются ни с ООН, ни с одной другой организацией. Весь мир должен плясать под дудку Госдепа! В Вашингтоне фактически замахнулись на создание мировой империи под эгидой США, — негодует Рамзан Кадыров.

Однако, по мнению главы Чечни, подобные амбиции всегда обречены на провал. И в данном случае их конкретным воплощением станет переход стран на взаимный расчёт в рамках национальных валют, без использования доллара.

Каспийский саммит имел поистине эпохальное значение, - подчеркнул Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

— В этой связи исключительно правильными считаю внешнеполитические шаги Президента России Владимира Путина, который не стремится создать антиамериканские союзы, но ищет альянса с теми государствами, которые не приемлют политику диктата. Результаты таких взаимоотношений наглядно видны по итогам Каспийского саммита. Так руководство Турции уже открыто говорит переходе на денежные отношения в рамках национальных валют. К этому Владимир Путин призывает партнеров не первый год. Теперь лёд тронулся! — с бендеровским ликованием заявляет Рамзан Кадыров.

Однако помимо выверенных шагов на внешнеполитической арене нужны серьёзные измнения экономике самой России. Так, по словам главы Чечни, огромная ответственность лежит на регионах страны.

— Нам, каждому региону, нужно работать так, чтобы в кратчайшие сроки вывести экономику на совершенно новый уровень: поднять промышленность, сельское хозяйство, науку, чтобы мы могли себе позволить экономическую независимость от западных стран. И иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов санкционистам! — бескомпромиссно резюмировал Рамзан Кадыров.

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