2018-08-15T16:20:28+03:00
Экономика

ВТБ примет участие в выставке «День поля-2018»

Для участников и гостей мероприятия специалисты банка проведут консультации по вопросам получения финансирования
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Александр Дыренко (справа) считает "День поля" хорошей возможностью встретиться с клиентами банка из аграрного сектора в привычной для них обстановкеАлександр Дыренко (справа) считает "День поля" хорошей возможностью встретиться с клиентами банка из аграрного сектора в привычной для них обстановке
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ВТБ в СКФО станет участником краевой выставки сельскохозяйственной техники и оборудования «День поля Ставропольского края 2018», которая пройдет 16 -17 августа в Буденновском районе на территории ООО «Парижская Коммуна».

В рамках выставки специалисты банка проведут консультации для участников и гостей мероприятия по вопросам получения финансирования как по рыночным условиям, так и по льготным программам правительства. ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. По данной программе ВТБ в СКФО в 2018 году подписал с региональными предприятиями АПК более 50 соглашений на общую сумму порядка 3 млрд рублей. На сегодняшний день доля компаний сельскохозяйственного сектора в отраслевой структуре кредитного портфеля составляет 33%.

- «День поля» - это возможность встретиться с нашими клиентами из аграрного сектора не в кабинете банка, а в привычной для них обстановке, на одной площадке, - считает руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александр Дыренко. - Здесь мы можем совместно оценить последние новинки сельскохозяйственной техники, потенциал регионального агропрома и обсудить планы развития предприятий.

Выставка ежегодно привлекает внимание ведущих агропредприятий Ставрополья и представителей компаний-производителей современной отечественной и импортной техники, предназначенной для выращивания и уборки сельскохозяйственных культур, а также заготовки кормов.

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