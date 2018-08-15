2018-08-15T12:47:08+03:00
Политика

Владимир Путин прилетел на «Машук»

Президент впервые посетит главный молодёжный форум Северного Кавказа
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Владимир Путин прилетел на Ставрополье, чтобы побеседовать с молодёжью Северного КавказаВладимир Путин прилетел на Ставрополье, чтобы побеседовать с молодёжью Северного КавказаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин прибыл на Ставрополье, чтобы посетить молодёжный форум «Машук-2018». Президент собирается провести беседы с автивными и амбициозными представителями молодого поколения и оценить работу самой авторитетной площадки поддержки прогрессивных проектов в СКФО. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

— Владимир Путин прибыл в аэропорт Минеральных Вод. У трапа президента встретили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Дальше президент планирует посещение площадок форума «Машук» у подножия одноимённой горы в курортном Пятигорске, — говорится в сообщении.

В аэропорту президента встретили Александр Матовников и Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В аэропорту президента встретили Александр Матовников и Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В этом году на главный молодежный форум СКФО слетелось около 2 тысяч активистов из 31 региона России и зарубежных стран. В этом году темой «Машука» стали добровольческие и волонтёрские инициативы, что очень импонирует президенту. Поэтому, несмотря на плотный график, Владимир Путинк впервые за 9 лет существования площадки смог найти возможность пообщаться с представителями активной молодёжи.

— Мне форум «Машук» в первую очередь мпонирует как авторитетная площадка для обсуждения перспективных проектов и эффективной поддержки предпринимательских и общественных инициатив, — заявил президент во время видеообращения, открывавшего форум в этом году. — Амбициозность россиян, принимающих участие в форуме, становится залогом плодотворного развития Северного Кавказа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Игорь Васильев: «Моя мечта – сделать так, чтобы все жители России захотели приехать в Киров»
Губернатор Кировской области рассказал «Комсомольской правде» о наведении порядка в лесной сфере, развитии медицинского туризма и о том, как опыт работы аудитором Счетной палаты помогает в ему управлении регионом
Новости 24
Кадыров объявил дни Курбан-байрама выходными
На Ставрополье школьник изнасиловал пенсионерку, угрожая ножом
Ставрополец проник в больницу и надругался над телами умерших
Часть юго-западного района Ставрополя осталась без воды
На Ставрополье осудили бывшего следователя, покалечившего человека в пьяном ДТП
На Ставрополье будут судить кибер-мошенников, ограбивших банк на 2,5 млн рублей
Осквернение главного святилища Северной Осетии попало на видео
Начальник железнодорожной охраны Минвод вымогал деньги на кутежи начальства
На "Машуке" побывал представитель Администрации президента РФ
Руководитель миграционной службы МВД Ставрополья осуждён за взятку
В Ингушетии ребёнок случайно выстрелил себе в голову
На Ставрополье мужчина полгода избивал знакомого ради денег
В заповедники Северной Осетии выпустят редких зубров
Боевик из Ингушетии осуждён на девять лет колонии
За три месяца курортные сборы принесли Ставрополью 60 миллионов
Ставропольцы смогут посмотреть шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ на большом экране
Ставрополец ударом ноги убил мешавшего спать соседа
За полгода водители Чечни нарушили ПДД на 46 млн рублей
Как ставропольцы отреагировали на падение рубля
В Ставрополе на видео попало задержание мотоциклиста после погони
В Нефтекумске при пожаре на нефтяной скважине погибли два человека
Звезды сериалов «Кухня» и «Даешь молодежь!» зовут киноманов в Пятигорск