Владимир Путин прилетел на «Машук»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-15T12:47:08+03:00

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Владимир Путин прибыл на Ставрополье, чтобы посетить молодёжный форум «Машук-2018». Президент собирается провести беседы с автивными и амбициозными представителями молодого поколения и оценить работу самой авторитетной площадки поддержки прогрессивных проектов в СКФО. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

— Владимир Путин прибыл в аэропорт Минеральных Вод. У трапа президента встретили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Дальше президент планирует посещение площадок форума «Машук» у подножия одноимённой горы в курортном Пятигорске, — говорится в сообщении.

В аэропорту президента встретили Александр Матовников и Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В этом году на главный молодежный форум СКФО слетелось около 2 тысяч активистов из 31 региона России и зарубежных стран. В этом году темой «Машука» стали добровольческие и волонтёрские инициативы, что очень импонирует президенту. Поэтому, несмотря на плотный график, Владимир Путинк впервые за 9 лет существования площадки смог найти возможность пообщаться с представителями активной молодёжи.

— Мне форум «Машук» в первую очередь мпонирует как авторитетная площадка для обсуждения перспективных проектов и эффективной поддержки предпринимательских и общественных инициатив, — заявил президент во время видеообращения, открывавшего форум в этом году. — Амбициозность россиян, принимающих участие в форуме, становится залогом плодотворного развития Северного Кавказа.