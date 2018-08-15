2018-08-15T17:18:28+03:00
Политика

Путин на форуме «Машук» рассказал байку про императора Николая Первого

Президент побеседовал с молодежью и оценил инновационные разработки
Андрей ЗОБОВ
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Президент со сцены обратился к участникам форума. Фото: http://kremlin.ruПрезидент со сцены обратился к участникам форума. Фото: http://kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин посетил площадки Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук – 2018» в Пятигорске и побеседовал с его участниками.

— Такие люди, как вы, всегда поражают и вдохновляют меня, — обратился президент к участникам форума. — Знаете, чем? Меня удивляет, что всё, чем вы занимаетесь, всё, чему посвящаете своё время, годы жизни, не связано с прагматическими интересами. Бизнес — это тоже здорово, но ваши мотивы по-настоящему милосердны. Всё идёт от сердца. И ведь правда, что человечество просто не придумало более мощного двигателя. Когда работа идёт именно от сердца, она достигает максимального эффекта.

Делегация Ставропольского края представила инновационную медицинскую разработку. Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Делегация Ставропольского края представила инновационную медицинскую разработку. Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В сопровождении губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и полномочного представителя президента в округе Александра Матовникова президент прогулялся по презентационной площадке «Экотропа», где молодые активисты рассказали ему о медицинской разработке «ХолоДоктор». Технология позволяет с помощью современной аппаратуры и 3D-принтеров создавать копии внутренних органов, полностью идентичных органам пациента. Это должно серьёзно облегчить медикам диагностику и планирование хирургического вмешательства, позволит в сложных случаях посылать данные о пациенте в любую клинику страны и мира, чтобы провести консилиум и решить проблему. Благодаря грантам «Машука» в 2015 и 2016 годах технология уже используется в двух медцентрах на Ставрополье.

Активисты Карачаево-Черкесской Республики представили президенту идею виртуального гида по Северному Кавказу, а представители Северной Осетии предложили проект сохранения памятников архитектуры. Молодые люди из Чеченской республики рассказали о созданной ими методике реабилитации детей-инвалидов. Научными разработками удивила президента и группа молодежи из Ингушетии, представившая инновационный способ переработки пластиковых отходов.

Президент расписался на двери XVI века. Фото: официальный сайт правительства РФ

Президент расписался на двери XVI века. Фото: официальный сайт правительства РФ

Здесь же произошёл забавный эпизод — ревнители древности из Осетии представили президенту уникальную дверь родовой башни XVI века, восстановленную специально в рамках проекта. Тут же волонтёры вспомнили о древней традиции, согласно которой «в знак дружбы» гость мог оставить на двери свою подпись. После такой истории президент просто не смог отказать активистам в просьбе расписаться на их реликвии.

— Мне было так интересно сегодня посмотреть, какими проектами вы здесь занимаетесь, — обратился Владимир Путин к участникам форума, — и могу сказать, что это действительно востребованные и важные вещи, которые однозначно стоят того, чтобы получить государственные гранты. Вы, амбициозные и умные молодые люди, создаёте будущее, поэтому если мне кому-то хотелось бы пожелать успехов, так именно вам!

Президент особенно отметил шатёр, посвящённый Героям России. Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Президент особенно отметил шатёр, посвящённый Героям России. Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Посетил президент и шатер под названием "Про героев". Здесь Владимиру Путину показали проекты фильмов о героях истории России, в том числе о сыне имама Шамиля Джамалуддине, который воспитывался при дворе Николая I. Президент похвалил проекты и рассказал байку про императора.

— Николай I часто ездил мимо одного места, где подразделение солдат было занято на хозработах. Он с ними здоровался: «Здорово, молодцы!». Они ему отвечали: «Здравия желаем, Ваше императорское Величество!» — рассказал Путин. — А поблизости на гауптвахте работали солдаты из другого подразделения — те, что отрабатывали провинности. С ними императору здороваться было не положено. Но однажды Николай I все-таки остановился и, повернувшись к ним, сказал: «Здорово, шалуны!»

Глава государства не отказывал маленьким посетителям форума в возможности получить президентский автограф. Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Глава государства не отказывал маленьким посетителям форума в возможности получить президентский автограф. Пресс-служба губернатора Ставропольского края

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