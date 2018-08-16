2018-08-16T11:46:35+03:00
Экономика

Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%

Одним из драйверов роста стала специальная акция «7,5% по накопительному счету в первый месяц»
Поделиться:
С начала года объем портфеля накопительных счетов ВТБ достиг 317 млрд рублейС начала года объем портфеля накопительных счетов ВТБ достиг 317 млрд рублей
Изменить размер текста:

С начала года объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45% и достиг 317 млрд рублей. Одним из драйверов роста стала специальная акция «7,5% по накопительному счету в первый месяц», запущенная в июле 2018 года.

Более 8 тысяч клиентов ВТБ воспользовались данным предложением и разместили свои денежные средства на общую сумму 6,5 млрд рублей в первый месяц действия акции, позволяющей получить повышенную процентную ставку по своему накопительному счету - до 7,5% годовых. Клиенты ВТБ могут увеличить процентную ставку по своему накопительному счету в первый месяц размещения денежных средств на 3,5 пп.

Чтобы принять участие в акции и получить повышенную ставку, необходимо оформить «Мультикарту» ВТБ с опцией «Сбережения», открыть новый накопительный счет и разместить на нем денежные средства любым удобным для клиента способом: в отделении банка, банкомате, интернет-банке или в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.

Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

- Накопительный счет по сравнению с вкладом обладает рядом преимуществ для клиентов. Он позволяет вкладчикам в любое время воспользоваться собственными денежными средствами без потери ранее начисленных процентов, а также получить высокую процентную ставку на остаток. Клиенты по достоинству оценили наличие данного продуктового предложения, что отразилось в росте нашей клиентской базы, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

До конца года банк ВТБ планирует сохранить тенденцию роста портфеля накопительных счетов и увеличения количества клиентов, оформивших данный продукт.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье уничтожат контрафактной одежды на 18 миллионов
В Пятигорске разваливается спешно отремонтированная к приезду Путина остановка
На Эльбрусе спасают альпиниста с сердечным приступом
На Ставрополье извращенец надругался над своим 7-летним сыном
Делегация РАНХиГС на форуме «Машук-2018» встретилась с главой АНО «Россия - страна возможностей» Алексеем Комиссаровым
На Эльбрусе спасатели ищут сорвавшегося 56-летнего туриста
В Кисловодске ребенка пытались склонить к самоубийству по телефону
В Дагестане уволен главврач больницы, лечившей пострадавших от инфекции детей
Три месяца строгоча получил ставрополец, обвинивший сотрудника ДПС в подделке подписи
Для ставропольских аграриев увеличили скидку на отечественную технику
Ставропольчанка обнаружила метровую гадюку в своем туалете
В Ставропольском парке Победы пройдёт бесплатная «Ночь кино»
Кадыров объявил дни Курбан-байрама выходными
На Ставрополье школьник изнасиловал пенсионерку, угрожая ножом